Eredivisie-club loopt miljoenenbedrag mis door medische keuring

De transfer van Kento Shiogai van NEC naar Red Bull Salzburg gaat niet door, zo melden de Nijmegenaren via de officiële kanalen. De Japanner zou voor een bedrag van 4,5 miljoen euro de overstap maken naar de nummer twee van Oostenrijk, maar een blessure gooide roet in het eten.

Shiogai maakte in de zomer van 2024 transfervrij de overstap naar NEC. In Nijmegen kwam de spits tot 28 officiële duels, waarin hij vijf keer scoorde en een assist gaf. De Nijmegenaren dachten een jaar later alweer afscheid te gaan nemen van de aanvaller, die voor 4,5 miljoen euro de overstap naar Red Bull Salzburg zou gaan maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stortvloed aan complimenten voor Ajax-doelwit: 'Formidabel, echt een koopje'

Afgelopen weekend is er echter een streep gegaan door deze transfer, zo meldt NEC dinsdag. “Tijdens de medische keuring in Oostenrijk werd een blessure vastgesteld”, verklaart de nummer acht van de Eredivisie. “Omdat Salzburg Kento direct wilde opnemen in de selectie voor het WK voor clubteams dat volgende week van start gaat, durfde de medische staf van Salzburg het niet aan de transfer van groen licht te voorzien.”

LEES OOK: 'Tjaronn Chery geeft jawoord en keert terug in de Eredivisie'

Daarmee gaat er voor NEC een streep door de op een na hoogste ontvangen transfersom in de clubgeschiedenis. De duurste uitgaande transfer is nog altijd Magnus Mattsson. De Deen maakte halverwege seizoen 2023/24 voor een bedrag van vijf miljoen euro de overstap naar FC Kopenhagen.

❌ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 𝗞𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗴𝗲𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗲𝗲𝗿𝗱



De beoogde transfer van Kento Shiogai naar Red Bull Salzburg is dit weekend, in goed onderling overleg, geannuleerd. — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 10, 2025

➡️ Meer NEC nieuws

👉 Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Gelderland 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt van NEC 🔗