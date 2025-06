'Tjaronn Chery geeft jawoord en keert terug in de Eredivisie'

keert komend seizoen terug op de Nederlandse velden, zo onthult Voetbal International. De inmiddels 37-jarige middenvelder verruilt Royal Antwerp FC voor NEC, de club die hij in de tweede helft van het seizoen 2024/25 ook al vertegenwoordigde.

Chery was afgelopen seizoen in 45 wedstrijden voor Antwerp liefst achttien keer trefzeker en leverde bovendien ook nog eens negen keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. De middenvelder kon dan ook in België blijven, terwijl ook zijn oude liefde FC Twente aan hem trok. De keuze is echter gevallen op NEC, dat Chery's jawoord inmiddels binnen zou hebben. Enkel de medische keuring zou een terugkeer in De Goffert nog in de weg kunnen staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente wil vier middenvelders, maar heeft concurrentie van NEC en FC Utrecht

NEC toont zich al vroeg slagvaardig op de transfermarkt. Eerder vandaag (vrijdag) werd duidelijk dat de club ook de slag om de handtekening van Telstar-uitblinker Youssef El Kachati heeft gewonnen. Volgens VI is de club bovendien dichtbij de komst van doelman Gonzallo Crettaz, die moet overkomen van CD Castellón (de vorige club van de nieuwe NEC-trainer Dick Schreuder).

NEC betaalt half miljoen en legt tweejarig contract klaar

Chery speelde in de jeugd van FC Twente en brak door in het betaald voetbal bij RBC Roosendaal. Via FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen verdiende hij een eerste buitenlandse avontuur, bij het Engelse Queens Park Rangers. Later zou de technicus enkele jaren in China spelen, alvorens hij zeer succesvol was bij Maccabi Haifa, waar hij vijf jaar onder contract stond. In de winter van 2024 keerde hij vanwege privéomstandigheden tijdelijk terug in Nederland. Met NEC bereikte hij onder meer de bekerfinale, die verloren ging tegen Feyenoord. NEC lijft hem na een jaartje Antwerp nu definitief in en tikt naar verluidt zo'n 500 duizend euro af voor Chery, die een tweejarig contract moet gaan ondertekenen.

➡️ Meer NEC nieuws

👉 Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Gelderland 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt van NEC 🔗