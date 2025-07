‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’

heeft een nieuwe zaakwaarnemer gevonden in Pini Zahavi, zo weet Sport. De samenwerking met Ali Dursun komt daarmee ten einde. Volgens de krant is Zahavi cruciaal in het soepel laten lopen van de onderhandelingen over een contractverlenging bij Barcelona.

Begin juni kwam naar buiten dat De Jong op het punt stond te breken met Dursun als zijn zaakwaarnemer. De middenvelder zou zijn ‘vertrouwen in Dursun zijn verloren’. Een dag later stelde de Nederlander in gesprek met De Telegraaf dat hij dacht dat hij zijn contract bij Barcelona wel zou gaan verlengen. Sindsdien is het vrij rustig rondom de contractverlenging van De Jong.

Volgens Sport is er inmiddels echter wat schot in de zaak gekomen. Dat heeft alles te maken met het feit dat De Jong een nieuwe zaakwaarnemer heeft gevonden. De Spaanse krant stelt dat de Oranje-international nu gaat samenwerken met Zahavi en dat het proces om afscheid te nemen van Dursun in gang is gezet. Zodra dat is gebeurd, zal De Jong in zee gaan met de Israëlische zaakwaarnemer.

De samenwerking met Zahavi is volgens de krant cruciaal voor de onderhandelingen over een nieuw contract. De zaakwaarnemer zou namelijk een zeer goede relatie hebben met Barcelona-voorzitter Joan Laporta en is daarnaast de belangenbehartiger van trainer Hans-Dieter Flick, Robert Lewandowski en Wojciech Szczesny.

