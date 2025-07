Cristiano Ronaldo grote afwezige bij uitvaart Diogo Jota: dit is zijn persoonlijke reden

schittert zaterdag door afwezigheid bij de uitvaart van en diens jongere broer André Silva. Portugese media kennen de reden waarom de superster van Al-Nassr en Portugal de uitvaart aan zich voorbij heeft laten gaan.

Diogo Jota en André Silva werden zaterdag begraven in het Portugese Gondomar, nadat zij in de nacht van woensdag op donderdag beiden om het leven bij een noodlottig auto-ongeval. De Lamborghini waarin de broers reden liep een klapband op en raakte daardoor van de weg, waarna het voertuig in brand vloog.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Slot en Nederlandse Liverpool-spelers aanwezig bij uitvaart Diogo Jota

Zaterdag werden Diogo Jota en André Silva begraven in Gondomar. Veel voetbalcollega’s waren aanwezig, waaronder (een groot deel van) de selectie van Liverpool, waar Diogo Jota onder contract stond. Ook (voormalig) Portugese internationals zoals Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubén Neves, João Moutinho, José Fonte en Danilo Pereira en de Portugese bondscoach Roberto Martínez eerden Diogo Jota en André Silva met hun aanwezigheid.

Grote afwezige bij de drukbezochte uitvaart was Ronaldo, nota bene aanvoerder van Portugal en hét gezicht van het Portugese voetbal. Volgens de Portugese krant Record heeft de afwezigheid van Ronaldo te maken met een persoonlijk trauma dat ontstond in 2005, toen de vader van de aanvaller - José Diniz Aveiro – overleed.

LEES OOK: Liverpool maakt groots gebaar richting nabestaanden Diogo Jota

Ronaldo was op dat moment met de nationale ploeg van Portugal in Moskou voor een interland tegen Rusland en werd destijds door bondscoach Luiz Felipe Scolari geïnformeerd over het overlijden van zijn vader. “Sindsdien gaat de voorkeur van Cristiano uit naar een meer bescheidener eerbetoon en is dat zijn manier om met de pijn om te gaan”, schrijft Record op zijn website. De Daily Mirror noemt overigens een andere reden: volgens de Engelse tabloid zou Ronaldo niet de aandacht willen afleiden van de uitvaart door zijn aanwezigheid en daarom afwezig zijn.

Ronaldo was na het overlijden van Diogo Jota en André Silva wel een van de eersten om op Instagram zijn condoleances over te brengen en zijn steun te betuigen.

➡️ Meer nieuws over Diogo Jota

👉 Captain Van Dijk richt zich met prachtige woorden tot Jota 🔗

👉 Engelse kranten staan met fraaie woorden stil bij ‘nederige superster’ Jota 🔗

👉 Diogo Jota wordt op hele bijzondere plek begraven 🔗

👉 RTL Boulevard hard aangepakt na enorme fouten in item over Diogo Jota 🔗

👉 Voetbalwereld reageert geschokt op 'hartverscheurend' nieuws over Diogo Jota (28) 🔗