Liverpool maakt groots gebaar richting nabestaanden Diogo Jota

Liverpool komt met een groots gebaar richting de familie van de donderdag overleden . De club heeft besloten het salaris dat de 28-jarige aanvaller de komende jaren zou opstrijken, aan hen uit te betalen. Dat meldt het Portugese Record.

Jota en zijn twee jaar jongere broer André Silva kwamen in de nacht van woensdag op donderdag allebei om het leven bij een ongeval in Spanje. De Lamborghini waarin de broers reden liep een klapband op en raakte daardoor van de weg, waarna het voertuig in brand vloog. Vandaag (zaterdag) vindt de begrafenis plaats in een kerk, vlakbij de plek waar Jota nog maar twee weken gelden trouwde met zijn jeugdliefde Rute Cardoso, met wie hij drie kinderen heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hartverscheurende beelden: Cancelo en Neves in tranen bij minuut stilte voor Diogo Jota

Record schrijft dat verschillende spelers, leden van de technische staf en directieleden van Liverpool naar Gondomar zijn afgereisd om hun medeleven met de nabestaande van Jota te betogen. De regerend Engels landskampioen heeft bovendien besloten om Jota's volledige resterende salaris uit te betalen aan zijn familie, zo schrijft de krant. Het contract van de aanvaller liep nog door tot medio 2027, naar verluidt tegen een honorarium van zo'n acht miljoen euro per jaar.

Oasis eert Jota bij comeback op het podium

Ook buiten de voetbalwereld is het overlijden van Jota ingeslagen als een bom. Zo heeft de Britse rockband Oasis vrijdag eveneens stilgestaan bij het trieste nieuws, tijdens hun eerste concert in zestien jaar tijd in Cardiff. De band rond de broers Liam en Noel Gallagher besloot het nummer 'Live Forever' op te dragen aan Jota, wiens beeltenis tijdens de uitvoering van het nummer groot te zien was op het podium.

At Oasis' first concert for 16 years, Live Forever is dedicated to Diogo Jota ❤️pic.twitter.com/tZriAhqVpm — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 4, 2025

➡️ Meer nieuws over Diogo Jota

👉 Captain Van Dijk richt zich met prachtige woorden tot Jota 🔗

👉 Engelse kranten staan met fraaie woorden stil bij ‘nederige superster’ Jota 🔗

👉 Diogo Jota wordt op hele bijzondere plek begraven 🔗

👉 RTL Boulevard hard aangepakt na enorme fouten in item over Diogo Jota 🔗

👉 Voetbalwereld reageert geschokt op 'hartverscheurend' nieuws over Diogo Jota (28) 🔗