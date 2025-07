Voetbalwereld reageert geschokt op 'hartverscheurend' nieuws over Diogo Jota (28)

Vanuit de voetbalwereld wordt geschokt gereageerd op het overlijden van . De 28-jarige aanvaller van Liverpool kwam donderdagochtend samen met zijn broer (25) om het leven bij een auto-ongeluk in in Zamora, een Spaanse provincie die aan zijn geboorteland Portugal grenst.

Jota en zijn jongere broer zouden tijdens een inhaalmanoeuvre een klapband hebben gehad, die uiteindelijk het ongeluk veroorzaakte. Het tweetal reed in een Lamborghini, die door de klapband van de weg raakte en daardoor in brand vloog. Beide mannen hebben het ongeval niet overleefd.

"Absoluut hartverscheurend", steekt oud-voetballer Rio Ferdinand van wal op X met daarbij een emoticon van een gebroken hart. "Mijn gedachten en gebeden gaat uit naar Diogo Jota, André Silva, hun familie en vrienden."

Bij FC Porto, waar Diogo Jota tussen 2016 en 2017 speelde, rouwt men om het overlijden van de Portugese aanvaller. "Porto is geschokt door het bericht en betuigt met diepe spijt zijn medeleven aan de familie en vrienden van Diogo Jota en zijn broer André Silva, die ook bij ons in de jeugd actief was. Mogen zij in vrede rusten."

Ook Napoli heeft gereageerd op het overlijden van Jota. "Voorzitter Aurelio De Laurentiis, trainer Antonio Conte, de directie, de technische staf, het team en heel SSC Napoli betuigen hun diepste medeleven en verdriet bij het plotselinge overlijden van Diogo Jota. Wij betuigen hun diepste medeleven aan zijn familie en aan iedereen in Liverpool."

Atlético Madrid, waar Jota na Paços Ferreira zijn eerste buitenlandse avontuur aanging, reageert geschokt op het tragische nieuws van Jota en zijn broer André. "Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren. Rust zacht." Vanuit Nederland heeft Feyenoord inmiddels gereageerd op het trieste nieuws van Jota. "We zijn oprecht geschokt door dit nieuws... Ons diepste medeleven gaat uit naar familie, vrienden, teamgenoten en iedereen bij Liverpool FC. Diogo en André, rust in vrede."

Zijn werkgever Liverpool heeft inmiddels ook gereageerd op het schokkende nieuws. "Liverpool Football Club is ontzet door het tragische overlijden van Diogo Jota", beginnen The Reds in een statement. "De club heeft te horen gekregen dat de 28-jarige is overleden na een verkeersongeval in Spanje, samen met zijn broer Andre. Liverpool FC geeft op dit moment geen verder commentaar en verzoekt de privacy van Diogo en Andre's familie, vrienden, teamgenoten en clubstaf te respecteren terwijl ze proberen dit onvoorstelbare verlies te verwerken. We zullen hen volledig blijven steunen." Eerder al reageerde ook de Portugese voetbalbond op het overlijden van Jota.

