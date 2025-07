RTL Boulevard hard aangepakt na enorme fouten in item over Diogo Jota

RTL Boulevard stond donderdagavond stil bij het overlijden van Liverpool-ster . Daarbij ging het entertainmentnieuwsprogramma meerdere keren de mist in, zo zag tv-autoriteit Tina Nijkamp. RTL Boulevard heeft hier inmiddels excuses voor aangeboden.

Donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer André Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voetbalwereld reageert geschokt op 'hartverscheurend' nieuws over Diogo Jota (28)

Bij RTL Boulevard werd donderdagavond ook aandacht geschonken aan het overlijden van Jota en Silva. Nijkamp noemt dit verslag ‘opmerkelijk’. “Totaal niet des Boulevards en fout op fout”, schrijft ze op Instagram, waarna ze een opsomming maakt van de fouten. Zo vond ze het gezien de grootte van het nieuws ‘vreemd’ dat het item pas heel laat in de uitzending werd behandeld in plaats van direct aan het begin. Daarnaast is de kijkcijferexpert van mening dat het onderwerp veel te kort werd behandeld.

LEES OOK: Liverpool geeft gehoor aan grote wens supporters na overlijden Jota

Ook heeft Nijkamp meerdere feitelijke onjuistheden aangetroffen in het item van RTL Boulevard. Zo werd er gezegd dat Nathan Aké bij Liverpool speelt in plaats van bij Manchester City. Ook werd er een foto getoond van RB Leipzig-spits André Silva, in plaats van een foto van de broer van Jota. Na afloop van de uitzending is RTL Boulevard door het stof gegaan middels een rectificatie, waarin deze twee feitelijke onjuistheden werden aangehaald.

➡️ Meer nieuws over Diogo Jota

👉 Liverpool geeft gehoor aan grote wens supporters na overlijden Jota 🔗

👉 Diogo Jota: van tienerliefde tot gezinsman met koppositie op de wereldranglijst 🔗

👉 Arne Slot schrijft prachtige open brief: 'Zijn naam is Diogo' 🔗

👉 Diogo Jota heet eigenlijk geen Jota: het verhaal achter zijn naam 🔗

👉 De hartverscheurende laatste Instagram-post van Diogo Jota 🔗