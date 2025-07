Arne Slot schrijft prachtige open brief: 'Zijn naam is Diogo'

Arne Slot heeft donderdagavond gereageerd op het overlijden van . De trainer van Liverpool heeft een open brief geschreven, die is gepubliceerd op de website van de club.

"Wat kun je zeggen? Wat kan iemand überhaupt zeggen op een moment als dit, wanneer de schok en het verdriet zo rauw en intens zijn?", opent Slot. "Ik wou dat ik de juiste woorden had, maar ik weet dat die er niet zijn."

Artikel gaat verder onder video

"Wat ik wel heb, zijn gevoelens – gevoelens die ik zeker weet dat velen delen – over een persoon en een speler die we intens geliefd hebben, en een familie waar we allemaal zoveel om geven.

Mijn eerste gedachten zijn niet die van een voetbaltrainer. Het zijn gedachten van een vader, een zoon, een broer en een oom. En die gedachten gaan uit naar de familie van Diogo en André Silva, die een verlies hebben geleden dat eigenlijk niet te bevatten is.

Mijn boodschap aan hen is glashelder: jullie zullen nooit alleen staan. De spelers, staf en supporters van Liverpool Football Club zijn bij jullie. En wat ik vandaag heb gezien, laat ook zien dat hetzelfde geldt voor de hele voetbalwereld.

Dit is niet alleen een reactie op een tragedie. Het is ook een reactie op het goede van de mensen om wie het gaat, en op het respect dat zovelen voor deze jongens als mens én voor hun familie voelen.

Voor ons als club is de schok gigantisch. Diogo was niet zomaar een speler van ons. Hij was iemand van wie we allemaal hielden. Hij was een ploeggenoot, een collega en een kameraad. In al die rollen was hij zo speciaal.

Ik zou veel kunnen zeggen over wat hij ons bracht op het veld, maar de waarheid is dat iedereen die Diogo zag spelen dat met eigen ogen kon zien. Zijn inzet, zijn wilskracht, zijn toewijding, zijn klasse, zijn doelpunten. Hij belichaamde precies wat een Liverpool-speler hoort te zijn.

En dan waren er nog de dingen die niet iedereen zag. Diogo was geen jongen die op zoek was naar aandacht, maar die die vanzelf kreeg. Niet iemand die met twee mensen bevriend was, maar met iedereen. Iemand die anderen goed liet voelen, gewoon door bij ze te zijn. Een man die diep om zijn familie gaf.

De laatste keer dat we spraken, feliciteerde ik Diogo met het winnen van de Nations League en wenste ik hem veel geluk met zijn aanstaande huwelijk. In veel opzichten leek het een droomzomer voor Diogo en zijn gezin. Juist daarom is het des te schrijnender dat het zo eindigt.

Toen ik net bij de club kwam, was een van de eerste liedjes die ik leerde kennen het nummer dat onze fans voor Diogo zingen. Ik had nog niet eerder met hem gewerkt, maar ik wist meteen: als de Liverpool-supporters, die al zoveel topvoetballers hebben zien komen en gaan, een speciaal lied voor Diogo hebben, dan moet hij iets bijzonders zijn.

Dat we dit bijzondere in zulke verschrikkelijke omstandigheden zijn kwijtgeraakt, is iets waar we nog lang niet mee klaar zijn. Daarom moeten we nu als club zij aan zij staan en er voor elkaar zijn. Dat zijn we verplicht aan Diogo, aan André Silva, aan hun familie en ook aan onszelf.

Mijn diepste medeleven gaat uit naar Diogo’s vrouw Rute, hun drie prachtige kinderen, en naar de ouders van Diogo en André Silva.

Als de tijd rijp is, zullen we Diogo Jota eren, zullen we zijn doelpunten herbeleven, en zullen we zijn lied zingen. Maar nu eerst rouwen we. Om een bijzonder mens. Hij zal nooit vergeten worden.

Zijn naam is Diogo."