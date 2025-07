Diogo Jota heet eigenlijk geen Jota: het verhaal achter zijn naam

In de voetballerij werd hij geliefd als . Maar opvallend genoeg is ‘Jota’ helemaal niet zijn echte naam. De Portugese aanvaller, die donderdag op tragische wijze om het leven kwam bij een verkeersongeluk, heette officieel Diogo José Teixeira da Silva. Waarom stond hij dan toch bekend als Jota?

Van Silva naar Jota

Zoals zovelen in Portugal draagt ook Diogo een van de meest voorkomende achternamen van het land: Silva. En precies dat bleek een probleem in zijn vroege jaren als jeugdspeler. Binnen de academie van Paços de Ferreira liepen meerdere ‘Diogo Silva’s’ rond, wat regelmatig leidde tot vergissingen bij trainers, scouts en wedstrijdschema’s.

Om zich te onderscheiden, besloot de jonge Diogo gebruik te maken van zijn tweede voornaam: José. In plaats van zijn familienaam koos hij voor de letter J, in het Portugees uitgesproken als "Jota". Op dat moment was hij slechts een tiener, maar de keuze zou zijn hele loopbaan meebepalen.

In eerste instantie werd het vooral binnen zijn jeugdteam gebruikt als bijnaam – een praktisch label om hem te onderscheiden van de andere Silvas. Maar al snel werd ‘Jota’ een vast onderdeel van zijn voetbalidentiteit. En dat bleef zo, ook toen hij doorbrak bij grotere clubs.

Shirt met ‘Silva’ bij Wolves

Toch droeg Jota in zijn eerste jaren als prof nog niet zijn zelfgekozen naam op zijn shirt. Bij Wolverhampton Wanderers, waar hij tussen 2017 en 2020 speelde, stond er aanvankelijk ‘Silva’ op zijn rug. Na de promotie van Wolverhampton naar de Premier League in 2018 werd de naam op het shirt aangepast naar 'Diogo J.', de naam die hij de rest van zijn carrière bleef dragen. Hij koos daar bewust voor: hij wilde zijn publieke identiteit en bijnaam omarmen, zeker nu hij internationaal steeds meer bekendheid genoot.

Geen vooropgezet plan

Wie denkt dat ‘Jota’ slechts een commerciële vondst is, heeft het mis. In tegenstelling tot spelers die bewust kiezen voor een artiestennaam, zoals Pelé of Hulk, ontstond ‘Jota’ puur uit noodzaak en eenvoud. Maar de bijnaam werkte. Kort, krachtig, uniek én perfect voor op een shirt, in nieuwsberichten of in stadionspreekkoren.

Toch hielp de naam hem ook onbedoeld op marketinggebied. Terwijl ‘Silva’ opgaat in de massa, was ‘Jota’ opvallend en eigen. Het maakte hem makkelijk herkenbaar voor fans, sponsors en media. Zijn socialmediakanalen, e-sportsteam (LUNA Galaxy) en zelfs FIFA-profiel droegen allemaal de naam ‘Diogo Jota’. Voor Liverpool-fans is het vandaag de dag dan ook nauwelijks voorstelbaar dat hij ooit een andere naam heeft gedragen.

Opvallend: bij zijn debuut voor Wolverhampton in 2017 werden sommige Engelse fans nog verward door het verschil tussen de naam op zijn shirt (Silva) en zijn bijnaam in de pers (Jota). Pas in de jaren daarna raakte dat beeld gestroomlijnd.

Een naam die nu voorgoed zal blijven

Wat begon als een simpele oplossing voor een praktisch probleem, groeide uit tot een herkenbaar symbool. Diogo José Teixeira da Silva werd Jota – en zo zal hij ook herinnerd worden.