De hartverscheurende laatste Instagram-post van Diogo Jota

Alsof hij nog één keer wilde laten zien wat hem écht gelukkig maakte. ’s laatste Instagram-post toont hem op zijn bruiloft, hand in hand met de vrouw van zijn leven. Woensdag deelde hij samen met zijn vrouw Rute Cardoso een video van hun huwelijk, dat zich op 22 juni voltrok. "Een dag die we nooit zullen vergeten", schreven ze erbij.

In de video, die ruim een minuut duurt, is Cardoso eerst te zien in haar elegante trouwjurk met zeer lange sleet. Ze kijkt uit over de haven van Porto, de stad waar het huwelijk plaatsvond. Daarna is het stel te zien. Jota draagt een donkerblauw smokingpak met slanke zwarte das en een opgespelde witte corsage.

Vervolgens is de trouwambtenaar te horen, die zegt: “Lieve Rute en Diogo. Vandaag is een dag die de rest van jullie leven zal tekenen. Vandaag is enige dag waarop jullie allemaal samen konden komen: jullie, jullie families en jullie vrienden, om te vieren wat er echt toe doet. De liefde.”

Na de huwelijksvoltrekking is het grote feest te zien in een spectaculaire, koepelvormige constructie. Op het feest wordt livemuziek gespeeld: een zanger, trompettist en violist zijn te zien. Het huwelijk tussen Jota en Cardoso heeft uiteindelijk maar twaalf dagen mogen duren. Jota overleed donderdagochtend, evenals zijn broertje, bij een verkeersongeluk.

Afgelopen zaterdag plaatste het koppel ook meerdere foto’s van hun huwelijk. Daarop zijn ook hun drie kinderen te zien: zoontjes Denis en Duarte en hun dochtertje, van wie de naam niet bekend is gemaakt.

Cardoso publiceerde op haar account ook een aantal foto's van zichzelf, met de tekst: "Mijn droom is uitgekomen. 🤍" Daarop reageerde Jota: "Maar ik ben de gelukkige. 😍"

Cardoso en Jota waren al sinds 2012 samen, toen ze nog pubers waren. Het stel leerde elkaar kennen op de middelbare school in Porto, op dertienjarige leeftijd. Vanaf dat moment groeiden ze samen op. In juli 2022 vroeg Jota zijn jeugdliefde ten huwelijk bij een meer.