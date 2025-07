Diogo Jota wordt op hele bijzondere plek begraven

en zijn broer worden begraven in een kerk, vlakbij de plek waar hij twee weken geleden nog het jawoord gaf aan zijn vrouw Rute Cardoso. De dienst zal zaterdagochtend plaatsvinden.

Donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Ze waren onderweg naar Santander, om vanaf daar de boot te pakken naar het Engelse Portsmouth. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

LEES OOK: Liverpool geeft gehoor aan grote wens supporters na overlijden Jota

Zoals gebruikelijk in Portugal, worden de broers binnen 48 uur na hun overlijden begraven. Vandaag (vrijdag) vindt er een wake plaats en morgenochtend om 11.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er afscheid genomen van Jota en Silva. Het is niet bekend of de begrafenis in besloten kring zal worden gehouden en of Jota's teamgenoten van Liverpool aanwezig zullen zijn bij het afscheid.

De dienst zal plaatsvinden in São Cosme, niet ver van Porto, de geboorteplaats van Jota. São Cosme is onderdeel van de gemeente Gondomar, waar Silva is geboren. De kerk heet Igreja Matriz de Gondomar en staat in dezelfde plaats waar Jota en Cardoso twee weken geleden nog in het huwelijksbootje stapten.

