Captain Van Dijk richt zich met prachtige woorden tot Jota

Liverpool-aanvoerder is kapot van het overlijden van , zo maakt hij duidelijk in een statement op Instagram. De Nederlander is dankbaar voor zijn tijd met Jota en noemt het een ‘privilege’ dat hij zijn teamgenoot en vriend mocht zijn.

Donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer André Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

Donderdagavond heeft Van Dijk met een emotioneel bericht gereageerd op het overlijden van zijn ploeggenoot. “Man, ik kan het niet geloven. Ik wil het niet geloven”, opent de verdediger op Instagram. “Ik ben hier compleet kapot van en ik leef in ongeloof.” Vervolgens begint Van Dijk zijn lofzang over Jota. “Wat een mens, wat een speler, maar nog belangrijker, wat een ongelofelijk familiemens. Je hebt zo veel voor ons allemaal betekend en dat zal je altijd blijven doen. Dat je familie twee zoons, een man en een vader moet verliezen, kan ik me echt niet voorstellen. Het is wreed en oneerlijk. Mijn hart breekt voor je hele prachtige familie, voor Rute (Jota’s vrouw met wie hij twee weken geleden trouwde, red.) en jullie kinderen. Ik beloof dat we er altijd voor je familie zullen zijn, in deze moeilijke periode en erna.”

“Voor altijd een kampioen, voor altijd nummer 20”, gaat Van Dijk verder. Liverpool maakte donderdagavond dat Jota’s rugnummer wordt ingetrokken en nooit meer aan een andere speler wordt gegeven. “Het was een privilege om met je op het veld te mogen staan en om daarbuiten je vriend te zijn. Woorden kunnen niet omschrijven hoe erg we je zullen missen en we zullen je nooit vergeten. Je nalatenschap zal voortleven, daar zullen we voor zorgen! Rust in vrede, Diogo en André.”

