Engelse kranten staan met fraaie woorden stil bij ‘nederige superster’ Jota

De Britse kranten staan vrijdagochtend massaal stil bij het overlijden van . De Portugese aanvaller van Liverpool staat groot op verschillende voor- en achterpagina’s. Ook worden er mooie woorden gesproken over Jota.

Donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer André Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

De Liverpool Echo heeft vrijdag een grote foto van Jota met de Premier League-trofee op de voorpagina staan. “Voor altijd onze nummer 20”, staat erbij geschreven. De club bracht eerder een vergelijkbare boodschap naar buiten, door bekend te maken dat rugnummer 20 in de toekomst niet meer uitgegeven zal worden. “Voetbal verliest een kampioen”, kopt The Sun. The Daily Star heeft de mooie woorden van Arne Slot en het lijflied van Liverpool, You'll Never Walk Alone, op de achterpagina staan. The Daily Mail plaatst een grote foto van Jota in de spelerstunnel van Anfield.

“De zinloze dood van Diogo Jota zal ons er niet van weerhouden te vieren wat hij in het leven bracht”, schrijft The Guardian. “Jota’s voetballend talent, hart en wilskracht moeten worden gekoesterd te midden van de rouw.” In The Telegraph omschrijft Liverpool-legende Jamie Carragher Jota als een ‘echt nederige superster’. “Het is moeilijk te bevatten dat hij nooit meer op het veld van zijn dromen zal staan nu het auto-ongeluk zijn leven heeft geëist”, klinkt het in The Times. “Liverpool moet nu weer een tragedie verwerken.”

