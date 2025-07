Hartverscheurende beelden: Cancelo en Neves in tranen bij minuut stilte voor Diogo Jota

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Fluminense en Al-Hilal werd een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van . Tijdens het eerbetoon waren Ruben Neves en , die bij de nationale ploeg van Portugal samenspeelden met Jota, tot tranen toe geroerd.

Jota en zijn jongere broer André Silva (25) kwamen donderdagochtend om het leven bij een auto-ongeluk in in Zamora, een Spaanse provincie die aan zijn geboorteland Portugal grenst. Tijdens een inhaalmanoeuvre zou een klapband zijn ontstaan, die uiteindelijk het ongeluk veroorzaakte. Het tweetal reed in een Lamborghini, die door de klapband van de weg raakte en daardoor in brand vloog. Beide mannen hebben het ongeval niet overleefd.

LEES OOK: Zwaar emotionele Henderson brengt indrukwekkend eerbetoon aan vriend Diogo Jota

Bij het EK voor vrouwen werd er voorafgaand aan Spanje - Portugal al stilgestaan bij het overlijden van Jota, maar ook bij het WK voor clubs, voorafgaand aan het treffen tussen Fluminense en Al-Hilal, werd er een minuut stilte gehouden. De tranen vloeiden hierbij rijkelijk bij Neves en Cancelo, die samenspeelden met Jota bij Portugal. Neves was zelfs de ploeggenoot van Jota bij Wolverhampton Wanderers.

¡IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE! 🥹💔



Los rostros de Cancelo y Rúben Neves completamente bañados en lágrimas por la pérdida de Diogo Jota#FIFACWC pic.twitter.com/6X8xhMUNqz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 4, 2025

