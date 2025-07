Zwaar emotionele Henderson brengt indrukwekkend eerbetoon aan vriend Diogo Jota

heeft een bezoek gebracht aan Anfield om te eren. Ook richt hij op Instagram op indrukwekkende wijze het woord aan zijn overleden oud-teamgenoot en vriend.

Donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer André Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

Jota’s club Liverpool, waar Henderson tot 2023 aanvoerder was, plaatst op sociale media foto’s van het bezoek van de Ajacied aan Anfield. De Engelsman kijkt zichtbaar aangeslagen naar de bloemenzee die is neergelegd ter nagedachtenis aan de 28-jarige Portugees.

Op Instagram schrijft Henderson: “Ik kan echt niet geloven wat er vandaag is gebeurd en ik kan alleen maar aan Diogo en Andre's familie denken. Het is onvoorstelbaar hoeveel pijn jullie allemaal moeten lijden. Al onze gebeden, liefde en steun zijn voor jullie. Nu en voor altijd.”

Henderson richt het woord tot zijn oud-teamgenoot: “Jots, het was een genoegen om het veld met je te delen, maar nog belangrijker was onze vriendschap. Al het plezier dat we buiten het veld hadden en hoe we probeerden manieren te vinden om Milly (James Milner, red.) op te winden en hem een boete te geven, wat nooit lukte.”

“Foto's maken van mij slapend in de bus op reis en ze later naar me sturen. Je wilde altijd al eens lachen en was een plezier om bij je te zijn. Ik weet hoeveel Rute en je familie voor je betekenden en ik weet dat je altijd van boven op hen neer zult kijken. Bedankt voor alles wat je op deze wereld hebt gebracht, we zullen je allemaal missen. Rust zacht samen met je broer André. Ik houd van je maat.” Henderson sluit af met de vier letters van het clublied van Liverpool: YNWA (You’ll Never Walk Alone.)

