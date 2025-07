Chelsea-speler mag kiezen of hij speelt op WK na overlijden Jota

Chelsea-spelers is ‘meer dan verdrietig’ na het overlijden van . Dat vertelt zijn coach Enzo Maresca. Neto mag zelf beslissen of hij meedoet aan de aankomende wedstrijd tegen Palmeiras op het wereldkampioenschap voor clubteams.

Donderdag werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jota. Samen met zijn broer André Silva was hij betrokken bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. Nadat hun auto door een klapband van de weg raakte, vatte deze vlam. Beide mannen hebben het incident niet overleefd.

LEES OOK: Engelse kranten staan met fraaie woorden stil bij ‘nederige superster’ Jota

Neto speelde samen met Jota bij Wolverhampton Wanderers en het Portugese nationale elftal. Afgelopen juni legden de Portugezen nog beslag op de Nations League-beker door na penalty’s te winnen van Spanje. Jota kwam in de verlenging het veld in voor Neto. De twee stonden in totaal 21 keer samen op het veld.

“Hij was erg verdrietig, meer dan verdrietig”, zei Maresca over Neto, die op de dag van het dodelijke ongeval niet trainde bij Chelsea. "We staan ​​heel dicht bij hem om hem in deze tijd te steunen." De Italiaanse trainer heeft besloten dat Neto zelf mag bepalen of hij speelt in de kwartfinale van het WK voor clubs tegen Palmeiras. Die wedstrijd wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag gespeeld, om 3.00 uur.

