Cristiano Ronaldo reageert vol ongeloof op overlijden Jota: 'We zullen jullie missen'

heeft vol ongeloof gereageerd op het overlijden van Diogo Jota (28). Het tweetal speelde bij het Portugese elftal in totaal 32 keer samen met elkaar.

Jota en zijn 25-jarige broer André Silva kwamen donderdagochtend om het leven bij een auto-ongeluk in in Zamora, een Spaanse provincie die aan zijn geboorteland Portugal grenst. Het tweetal zou tijdens een inhaalmanoeuvre een klapband hebben gehad, die uiteindelijk het ongeluk veroorzaakte. Het tweetal reed in een Lamborghini, die door de klapband van de weg raakte en daardoor in brand vloog. Beide mannen hebben het ongeval niet overleefd.

"Ik geloof het niet", begint de diepgeraakte Ronaldo op social media. "We zaten samen in het nationale team, jij was net getrouwd. Mijn condoleances aan je familie, vrouw en kinderen. Ik wens hen alle sterkte van de wereld. Ik weet dat je altijd bij hen zal zijn. Rust zacht, Diogo en André. We zullen jullie missen."

Diogo Jota speelde sinds de zomer van 2020 voor Liverpool, toen hij voor 44,7 miljoen euro de overstap maakte vanaf Wolverhampton Wanderers. Sindsdien kwam de Portugees 182 wedstrijden uit in de hoofdmacht van The Reds. Daarin was hij 65 keer trefzeker. Afgelopen seizoen wist Jota onder leiding van trainer Arne Slot beslag te leggen op het kampioenschap in de Premier League.

Klopp 'worstelt' met overlijden Jota

Via Instagram heeft ook Jota's voormalig trainer Jürgen Klopp gereageerd. "Dit is een moment waarop ik worstel! Er moet een groter doel zijn! Maar ik kan het niet zien! Ik ben geschokt door het overlijden van Diogo en zijn broer André. Diogo was niet alleen een fantastische speler, maar ook een geweldige vriend, een liefhebbende en zorgzame echtgenoot en vader! We zullen jullie zo missen! Al mijn gebeden, gedachten en kracht voor Rute, de kinderen, de familie, de vrienden en iedereen die van hen hield! Rust in vrede - Liefs J", aldus de oefenmeester die na afloop van het seizoen 2023-2024 vertrok bij Liverpool.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025 Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door FCUpdate.nl (@fcupdate_nl)

