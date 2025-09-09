Live voetbal 7

Cristiano Ronaldo wil Sneijder verleiden tot terugkeer in profvoetbal

Cristiano Ronaldo van Al-Nassr en Wesley Sneijder
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Niels Hassfeld
9 september 2025, 16:46   Bijgewerkt: 17:31

Cristiano Ronaldo wil graag dat Wesley Sneijder de assist geeft bij zijn duizendste doelpunt in het profvoetbal, zo laat de voormalig middenvelder maandag weten bij Rondo. De recordinternational van Oranje grapte met Simão Coutinho, sportief directeur van Al-Nassr, dat hij binnenkort weer kan voetballen. De bestuurder legde het voor aan Ronaldo, die het plan ziet zitten.

Ronaldo maakte zaterdagavond namens Portugal tegen Armenië (0-5) zijn 941ste en 942ste doelpunt in zijn profloopbaan. De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar heeft het record van meeste doelpunten ooit al in handen, maar wil nog meer. Het doel van Ronaldo is namelijk om de grens van duizend goals te passeren.

Artikel gaat verder onder video

“Hij gaat de duizend wel halen, hoor”, voorspelt Sneijder bij Rondo. “Het grappige is dat ik de nieuwe technisch directeur van Al-Nassr sprak, dat is een goede vriend van Ronaldo”, doelt hij op Coutinho. “Ik zei voor de gein dat ik weer aan het trainen was en ik over een halfjaar ook wel weer kon tekenen.” Sneijder neemt momenteel deel aan het programma ‘Nog Eén Keer Fit’ en is daarmee tot dusver acht kilo kwijtgeraakt.

Sneijder geeft aan dat Coutinho zijn opmerking heeft besproken met Ronaldo en dat de Portugese ster dit wel ziet zitten. “Hij zei: ‘Teken hem maar, want ik wil dat hij de assist geeft op mijn duizendste goal’. Ik ga nog wel even zes weken verder (met trainen, red.). Dus nog zes weekjes wachten, dan kom ik ‘m geven”, grapt de oud-voetballer.

➡️ Meer nieuws over Wesley Sneijder

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Joao Felix in het shirt van AC Milan

Oud-ploeggenoot baalt van João Félix: 'Waardeloos'

  • za 2 augustus, 07:25
  • 2 aug. 07:25
Lionel Messi Inter Miami

Messi schiet record van Ronaldo uit de boeken en krijgt CR7-fans even stil

  • zo 20 juli, 21:12
  • 20 jul. 21:12
5 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
568 Reacties
29 Dagen lid
1.657 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Duizend doelpunten in het profvoetbal is wel een vette prestatie. Ik las ergens dat Romario in 2007 al zijn 1000ste maakte, maar er is ook sprake van dat Ronaldo de eerste is die officieel de 1000 gaat halen (naar alle waarschijnlijkheid). Een knap staaltje.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
568 Reacties
29 Dagen lid
1.657 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Duizend doelpunten in het profvoetbal is wel een vette prestatie. Ik las ergens dat Romario in 2007 al zijn 1000ste maakte, maar er is ook sprake van dat Ronaldo de eerste is die officieel de 1000 gaat halen (naar alle waarschijnlijkheid). Een knap staaltje.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 40 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
1
1
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel