Cristiano Ronaldo wil Sneijder verleiden tot terugkeer in profvoetbal

wil graag dat Wesley Sneijder de assist geeft bij zijn duizendste doelpunt in het profvoetbal, zo laat de voormalig middenvelder maandag weten bij Rondo. De recordinternational van Oranje grapte met Simão Coutinho, sportief directeur van Al-Nassr, dat hij binnenkort weer kan voetballen. De bestuurder legde het voor aan Ronaldo, die het plan ziet zitten.

Ronaldo maakte zaterdagavond namens Portugal tegen Armenië (0-5) zijn 941ste en 942ste doelpunt in zijn profloopbaan. De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar heeft het record van meeste doelpunten ooit al in handen, maar wil nog meer. Het doel van Ronaldo is namelijk om de grens van duizend goals te passeren.

Artikel gaat verder onder video

“Hij gaat de duizend wel halen, hoor”, voorspelt Sneijder bij Rondo. “Het grappige is dat ik de nieuwe technisch directeur van Al-Nassr sprak, dat is een goede vriend van Ronaldo”, doelt hij op Coutinho. “Ik zei voor de gein dat ik weer aan het trainen was en ik over een halfjaar ook wel weer kon tekenen.” Sneijder neemt momenteel deel aan het programma ‘Nog Eén Keer Fit’ en is daarmee tot dusver acht kilo kwijtgeraakt.

Sneijder geeft aan dat Coutinho zijn opmerking heeft besproken met Ronaldo en dat de Portugese ster dit wel ziet zitten. “Hij zei: ‘Teken hem maar, want ik wil dat hij de assist geeft op mijn duizendste goal’. Ik ga nog wel even zes weken verder (met trainen, red.). Dus nog zes weekjes wachten, dan kom ik ‘m geven”, grapt de oud-voetballer.