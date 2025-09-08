Speler van Oranje stuurt bericht naar Wesley Sneijder: 'Ik waardeer het'

Wesley Sneijder heeft een berichtje gestuurd naar . De voormalig topvoetballer feliciteerde Memphis met zijn topscorerstitel bij het Nederlands elftal en maakte een toespeling op een record dat de twee voetballers momenteel nog met elkaar delen.

Sneijder maakte de doorbraak van Depay bij Oranje mee: samen gingen ze naar het WK 2014. Had de middenvelder toen al voorzien dat Depay topscorer aller tijden zou worden? “Het was een speler die natuurlijk heel veel potentie had, een talentvolle speler. Leergierig ook”, blikt Sneijder terug bij Rondo. “Hij kwam bij de grote jongens langs om een praatje te maken. Hij wilde leren, hij was leergierig. Later werd een beeld geschetst van hem als een vervelend iemand, of iemand die alleen maar met zijn kleding iets duidelijk wil maken. Dat had hij totaal niet bij ons.”

“Misschien weegt dat ook een beetje mee bij een aantal mensen, dat ze daardoor extra kritisch op hem zijn”, denkt Sneijder. “Door de dingetjes eromheen. Maar ik vind het juist superknap wat hij heeft gedaan. Hij is heel vaak afgeschreven door alles en iedereen, ook door de media, en er steeds weer bovenop gekomen. Hij laat zich niet van de wijs brengen en wordt uiteindelijk topscorer aller tijden in Nederland. Daar moet je gewoon heel veel respect voor hebben. Echt heel veel respect.”

Volgens Ruud Gullit behoort Depay desondanks niet tot de vijf beste Nederlandse spitsen ooit. Sneijder begrijpt die mening wel. “En toch denk ik dat die jongen nu al een fantastische carrière heeft gehad. Het lijkt erop dat hij in zijn bloei zit. Tegen Litouwen bleef hij maar gaan. Het is niet een echte spits, maar toch maakt hij weer twee knappe goals.

In het programma wordt lachend geconcludeerd dat Depay ‘beter is zonder zweetband’. “Dat bedoel ik”, reageert Sneijder. “Dat heeft hij ook wel een beetje zelf gecreëerd, maar hoe hij er nu staat, zonder zweetband inderdaad, is fantastisch. Complimenten voor deze man.”

Depay heeft ook het record voor assists bijna in handen. Dat deelt hij nu met Sneijder: allebei bereidden ze 33 goals voor. “Ik wist niet eens dat ik dat record had”, zegt Sneijder. “Ik zag het gisteravond ineens voorbijkomen. Ik heb hem gelijk even een bericht gestuurd en hij reageerde dat hij dat heel erg waardeert. Want dat is ook Memphis.”