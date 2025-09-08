'Sem Steijn mag niet meer worden opgeroepen voor Oranje'

Henk Spaan is totaal niet te spreken over in Oranje. De middenvelder van Feyenoord viel zondag in tegen Litouwen (2-3) en maakte daarmee zijn debuut, maar kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken.

Spaan is tijdens de Hard Gras-podcast niet te spreken over de spelers die de afgelopen dagen door Ronald Koeman van de bank werden gebracht. "Alle invallers tegen Polen, behalve Quinten Timber, waren slecht. Wie er ook in kwam, ze brachten helemaal geen fluit." Vooral een international moet er aan geloven. "Sem Steijn mag gewoon niet meer worden opgeroepen voor Oranje." Suse van Kleef weet niet wat ze hoort. "Doe eens even normaal man", lacht ze. "Waanzinnige uitspraak."

"Zit je nou in het kamp-Van Hooijdonk?", vraagt Hugo Borst zich vervolgens af. De oud-voetballer van Feyenoord kan zeer slecht overweg met de vader van Sem, Maurice Steijn. Spaan deelt echter dat hij zonder invloed van buitenaf tot deze conclusie is gekomen. "Ik heb opgeschreven: in de 91e minuut rent Steijn terug en iemand van het elftal dat 143e staat op de FIFA-wereldranglijst (Litouwen, red.) loopt hem eruit. Hij (Steijn, red.) loopt wanhopig te wijzen van neem hem over, neem hem over. Hallo, dat kan niet, dat bestaat gewoon niet dat een speler van het Nederlands elftal eruit wordt gelopen door een of andere aardappelrooier" zegt Spaan met stemverheffing.

De columnist van Het Parool gaat niet veel later verder met zijn betoog. "In de 93e minuut werd Steijn er weer uitgelopen. Een nummer tien hoort gewoon ook zijn verdedigende taken uit te kunnen voeren. Dat kan hij niet, hij heeft geen snelheid, geen handelingssnelheid, geen fysiek." Van Kleef vindt dat te kort door te bocht. "In een wedstrijd waar zoveel sterren door het ijs zakken gaan we toch niet stellen dat Steijn door de mand viel."

Moet Steijn vrezen voor zijn plek bij Feyenoord?

Wessel Penning vindt dat Steijn als een soort extra spits fungeert bij Feyenoord, waardoor zijn verdedigende verantwoordelijkheid iets minder belangrijk is. "Daarom vind ik het ook een tótaal verkeerde beslissing om hem aanvoerder van Feyenoord te maken. Feyenoord zal heel veel grote wedstrijden moeten gaan spelen met Moder, Hwang, Timber en Valente op het middenveld. Dan moet Steijn op de bank. Dat gaat Van Persie echter niet doen, omdat hij aanvoerder is." Spaan denkt wel dat Steijn zich zorgen moet maken en zijn plek op het middenveld van Feyenoord zou kunnen verliezen. Borst sluit zich daar niet bij aan: "Bij de kerst staat hij gewoon op negen à tien goals."