Borst wijst beschuldigend naar international: ‘Zou bij Telstar niet mee kunnen’

Hugo Borst begrijpt niet dat de hele wedstrijd op het veld mocht staan bij Litouwen - Nederland (2-3). De aanvoerder van PSV was volgens de schrijver verantwoordelijk voor beide tegengoals en Ronald Koeman had hem in de rust moeten wisselen, stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Na 33 minuten spelen was er voor Oranje geen vuiltje aan de lucht op bezoek bij Litouwen, aangezien de ploeg van Koeman met 0-2 voor stond. Bij rust stond alles er volledig anders voor; Litouwen had namelijk twee keer toegeslagen en was op gelijke hoogte gekomen. In de tweede helft bezorgde Memphis Depay Nederland toch nog drie punten met zijn tweede treffer van de avond.

“Het was arrogant, het was gruwelijk, het was schandalig, het was lachwekkend”, blikt Borst terug op de avond. Hij geeft aan het hardst te hebben gelachen om Schouten. “Die jongen is verdwaald. Hij is niveau Telstar, in de periode 1978 tot 2023 dan. Vandaag de dag zou hij in Telstar 1 niet mee kunnen.” Volgens Borst was Schouten direct verantwoordelijk voor beide treffers van Litouwen.

De controleur was echter niet de enige waar de schrijver zich aan stoorde. “Toen Ronald Koeman hem dus niet wisselde (in de rust, red.), werd ik boos”, schrijft Borst de irritatie van zich af. “Toen hij hem in de tweede helft nog steeds niet wisselde, werd het kafkaësk. Bespottelijk. Non-valeurs. Ik lachte Schouten én Koeman uit.” De columnist geeft toe dat dit eigenlijk niet kan en dat hij zijn land moet blijven steunen. “Vergeef me mijn cynisme. Het is pure boosheid. Ik weet er geen raad mee.”