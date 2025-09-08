Koeman krijgt trap na van sterspeler Litouwen

Gvidas Gineitis heeft na afloop van Litouwen - Nederland een sneer uitgedeeld aan Ronald Koeman. De bondscoach gaf voor het duel aan geen idee te hebben hoe hij de naam van de 21-jarige middenvelder moest uitspreken. Gineitis denkt dat dit in het vervolg anders zal zijn.
Nederland speelde zondag een beroerde wedstrijd op bezoek bij Litouwen. Oranje stond na ruim een halfuur op een 0-2 voorsprong, maar gaf deze nog voor rust volledig uit handen. Gineitis had daar met een goal en een assist een groot aandeel in. Dankzij de uitblinkende Depay stapte de ploeg van Koeman alsnog met een zege van het veld: 2-3.
Gineitis is de absolute sterspeler van Litouwen en is actief in de Serie A bij Torino. “Vorig jaar scoorde ik tegen zowel Milan als Lazio in de Serie A. Het lijkt erop dat ik het goed doe tegen goede teams”, zo gaf de 21-jarige aan tegenover Lrytas na afloop van het duel.
Op de persconferentie voor de wedstrijd werd Koeman gevraagd naar Gineitis. De bondscoach zei dat hij de middenvelder respecteert, maar geen idee had hoe hij zijn naam moet uitspreken. Die uitspraak bereikte ook de Litouwse selectie. “Ik denk dat hij mijn naam nu lang zal herinneren en zal weten hoe hij mijn voornaam en achternaam moet uitspreken”, sneert Gineitis.
Dit is al een teken van wanbeleid en de boel onderschatten als je niet eens de namen kent van je tegenstander. Koeman je hebt toch wel enig verstand zou je zeggen maar dat is falen punt 2 al. Je wist niet eens dat doelsaldo belangrijk was en nu ken je de spelers van de tegenstander niet eens, met andere woorden ik hoef die niet te kennen we lopen er gewoon overheen tegen de nummer 146 van de wereld. Ga je schamen Knoeiman je nieuwe naam ik was je echte naam vergeten.
Dit is al een teken van wanbeleid en de boel onderschatten als je niet eens de namen kent van je tegenstander. Koeman je hebt toch wel enig verstand zou je zeggen maar dat is falen punt 2 al. Je wist niet eens dat doelsaldo belangrijk was en nu ken je de spelers van de tegenstander niet eens, met andere woorden ik hoef die niet te kennen we lopen er gewoon overheen tegen de nummer 146 van de wereld. Ga je schamen Knoeiman je nieuwe naam ik was je echte naam vergeten.