Koeman krijgt trap na van sterspeler Litouwen

heeft na afloop van Litouwen - Nederland een sneer uitgedeeld aan Ronald Koeman. De bondscoach gaf voor het duel aan geen idee te hebben hoe hij de naam van de 21-jarige middenvelder moest uitspreken. Gineitis denkt dat dit in het vervolg anders zal zijn.

Nederland speelde zondag een beroerde wedstrijd op bezoek bij Litouwen. Oranje stond na ruim een halfuur op een 0-2 voorsprong, maar gaf deze nog voor rust volledig uit handen. Gineitis had daar met een goal en een assist een groot aandeel in. Dankzij de uitblinkende Depay stapte de ploeg van Koeman alsnog met een zege van het veld: 2-3.

Gineitis is de absolute sterspeler van Litouwen en is actief in de Serie A bij Torino. “Vorig jaar scoorde ik tegen zowel Milan als Lazio in de Serie A. Het lijkt erop dat ik het goed doe tegen goede teams”, zo gaf de 21-jarige aan tegenover Lrytas na afloop van het duel.

Op de persconferentie voor de wedstrijd werd Koeman gevraagd naar Gineitis. De bondscoach zei dat hij de middenvelder respecteert, maar geen idee had hoe hij zijn naam moet uitspreken. Die uitspraak bereikte ook de Litouwse selectie. “Ik denk dat hij mijn naam nu lang zal herinneren en zal weten hoe hij mijn voornaam en achternaam moet uitspreken”, sneert Gineitis.