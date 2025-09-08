Direct na wanvertoning Oranje begint Hans Kraay junior te applaudisseren

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van de tweede treffer van in het duel met Litouwen (2-3). De analist stelt dat de kopbal van zulke hoge kwaliteit was, dat daarvoor zou applaudisseren. Terwijl het doelpunt wordt getoond, begint Kraay zelf ook te klappen.

Waar de wedstrijd in Litouwen er voor Oranje een was om snel te vergeten, was de avond voor Depay wel memorabel. De spits van Corinthians nam na elf minuten de openingstreffer voor zijn rekening, waardoor hij Robin van Persie afloste als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. In de tweede helft zorgde hij met een knappe kopbal voor de 2-3, waardoor de mannen van Ronald Koeman met drie punten huiswaarts keerden.

Artikel gaat verder onder video

In de nabeschouwing van ESPN geven Milan van Dongen en Kraay aan dat het geen goede avond was, maar ze willen met een positieve noot beginnen. “Depay was er zichtbaar heel tevreden mee en het is ook heel knap”, begint Kraay over het record dat nu in handen is van de spits. “Deze duwt hij met heel veel gevoel in de verre hoek”, stelt de analist bij het zien van de beelden van de 0-1. “Echt een goede goal, toch?”, vraagt Van Dongen. Daar is Kraay het volledig mee eens.

De tweede treffer van Depay was volgens de oud-voetballer nog mooier. “Dat was echt een wáánzinnige kopbal”, begint Kraay te watertanden. “Luuk de Jong zou hier echt voor staan applaudisseren”, weet de analist zeker. Bij het zien van de beelden, begint Kraay zelf ook te klappen. “Ik weet dat hij niet super gedekt wordt, maar hij hangt en stoot tegendraads… Het is echt een beetje een Luuk de Jong-kopbal.”