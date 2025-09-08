Live voetbal

Direct na wanvertoning Oranje begint Hans Kraay junior te applaudisseren

Hans Kraay junior
Foto: © ESPN
Niels Hassfeld
8 september 2025, 09:11

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van de tweede treffer van Memphis Depay in het duel met Litouwen (2-3). De analist stelt dat de kopbal van zulke hoge kwaliteit was, dat Luuk de Jong daarvoor zou applaudisseren. Terwijl het doelpunt wordt getoond, begint Kraay zelf ook te klappen.

Waar de wedstrijd in Litouwen er voor Oranje een was om snel te vergeten, was de avond voor Depay wel memorabel. De spits van Corinthians nam na elf minuten de openingstreffer voor zijn rekening, waardoor hij Robin van Persie afloste als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. In de tweede helft zorgde hij met een knappe kopbal voor de 2-3, waardoor de mannen van Ronald Koeman met drie punten huiswaarts keerden.

In de nabeschouwing van ESPN geven Milan van Dongen en Kraay aan dat het geen goede avond was, maar ze willen met een positieve noot beginnen. “Depay was er zichtbaar heel tevreden mee en het is ook heel knap”, begint Kraay over het record dat nu in handen is van de spits. “Deze duwt hij met heel veel gevoel in de verre hoek”, stelt de analist bij het zien van de beelden van de 0-1. “Echt een goede goal, toch?”, vraagt Van Dongen. Daar is Kraay het volledig mee eens.

De tweede treffer van Depay was volgens de oud-voetballer nog mooier. “Dat was echt een wáánzinnige kopbal”, begint Kraay te watertanden. “Luuk de Jong zou hier echt voor staan applaudisseren”, weet de analist zeker. Bij het zien van de beelden, begint Kraay zelf ook te klappen. “Ik weet dat hij niet super gedekt wordt, maar hij hangt en stoot tegendraads… Het is echt een beetje een Luuk de Jong-kopbal.”

Ome Barend
228 Reacties
8 Dagen lid
307 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
Ik heb met plaatsvervangende schaamte reacties terug gelezen van gisterenavond. Iemand hier schijnt van mening te zijn dat Feyenoorders het Memphis Depay niet gunnen omdat van Persie nu op plek 2 staat.. met zulke gedachten maak ik me toch ernstig zorgen om zijn gesteldheid. Hoop dat er familieleden zijn die hem kunnen helpen aan trauma verwerking.

The all blacks
171 Reacties
875 Dagen lid
1.877 Likes
The all blacks
  • 0
    + 1
Winstpremie overmaken naar goed doel.

Arena
530 Reacties
28 Dagen lid
1.588 Likes
Arena
  • 0
    + 1
Depay heeft het, als één van de weinige gisteravond, wél laten zien. Dat is toch knap, zeker aangezien die jongen continu gebombardeerd wordt met kritiek. Blijkbaar heeft hij het vermogen om er rustig onder te blijven en zijn eigen ding te blijven doen. Qua veldspel vond ik hem niet zo geweldig, maar hij doet het toch maar mooi. Ondanks zijn rare fratsen soms, gun ik het hem van harte.

boyke
1.009 Reacties
883 Dagen lid
5.879 Likes
boyke
  • 0
    + 1
Depay mag van mijn part van Persie voorbij zijn gestreefd en zijn record gebroken te hebben. hij toont wel inzet en een neusje voor de gool en die hem dat misgunnen is toch wel een sschande. Dat er Feyenoorders zijn die hem dat misgunnen omdat hij v.Persie van de toon heeft gestoten is dan jammer dan had die er voorheen maar meer moeten maken waar de kansen er voor lagen. Ik hoop dat Depay er nog veel zal maken en helaas blijkt hier maar uit dat we in Nederland snel erg jaloers zijn althans enkele. Schande als men zo over Depay denkt zoals Ome Barend het weerlegt.

Litouwen - Nederland

2 - 3
Luuk de Jong

Luuk de Jong
FC Porto
Team: Porto
Leeftijd: 35 jaar (27 aug. 1990)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
PSV
31
13
2023/2024
PSV
34
29
2022/2023
PSV
24
14
2021/2022
Sevilla
0
0

