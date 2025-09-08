Van Hanegem trekt zeer pijnlijke conclusie na wanprestatie Oranje

Het Nederlands elftal is de afgelopen interlandperiode dramatisch voor de dag gekomen, zo zag Willem van Hanegem. Het Feyenoord-icoon schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Oranje na het tweeluik met Spanje in maart stappen achteruit heeft gezet.

Oranje maakte deze interlandperiode geen goede beurt. Donderdag kwam de ploeg van Ronald Koeman in Rotterdam tegen Polen niet verder dan een gelijkspel (1-1), waarna zondag met de grootste moeite werd gewonnen in Litouwen (2-3). Met name die tweede wedstrijd was pijnlijk om te zien, stelt Van Hanegem. “Het was beschamend. Niet alleen omdat we er in slagen om tegen een ploeg van helemaal niks een 0-2 voorsprong weg te geven, maar ook de manier waarop.”

Dat Koeman afgelopen week uitsprak dat Nederland tot de Europese top behoort, zorgt voor verbazing bij Van Hanegem. “En niemand vroeg of we dan niet ook eens van andere toplanden zouden moeten winnen? Want dat doen we nooit, toch?” De oud-middenvelder beaamt dat Oranje tegen Spanje in het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League wel goed speelde. “Dat was absoluut waar. Maar we wonnen niet in onze twee beste wedstrijden van de laatste jaren.” Beide duels eindigden in een gelijkspel, waarna Spanje de strafschoppen beter nam.

Na afloop van die duels dacht Van Hanegem dat Oranje zich verder kon ontwikkelen. “Na Spanje thuis en uit verwacht je van Oranje de volgende stap. Die hebben we wel gezet, alleen wel achteruit”, trekt hij een zeer pijnlijke conclusie na de laatste twee interlands.