Bondscoach Litouwen na wanprestatie Oranje: 'Heb er geen woorden voor'

Edgaras Jankauskas is ongelooflijk trots op de prestatie van Litouwen tegen het Nederlanfds elftal. Ondanks de 2-3 nederlaag tegen Oranje, denkt de bondscoach van de nummer 143 van de wereldranglijst dat deze wedstrijd het voetbal in Litouwen enorm ten goede komt.

"Ik heb er geen woorden voor. Deze emotie is onbetaalbaar. Dit is waarschijnlijk veel meer waard dan een punt, of zelfs alle drie", begint Kankauskas na afloop van de wedstrijd tegenover de aanwezige pers: "Ik wil het niet hebben over het feit dat we verloren, de spelers hebben het fantastisch gedaan."

De 51-jarige bondscoach zag dat zijn ploeg het in het begin van de wedstrijd lastig had tegen het Nederlands elftal. "Naarmate de wedstrijd vorderde ging het echter steeds beter: De lastige start is normaal. Zij spelen op een heel ander tempo en zijn van een totaal andere klasse. Het kost dan even tijd om daaraan te wennen. We slaagden er weer in om terug te komen. Voor veel van onze spelers is dit niet alledaagse kost. Ze hebben kracht gevonden in zichzelf en geloofden."

Het voetbal in Litouwen gaat profiteren van het goede optreden van de nationale ploeg tegen Oranje, zo denkt Jankauskas: "Dit is inspirerend voor ons allemaal, de spelers, de hele voetbalgemeenschap, de jeugdopleidingen. We hebben laten zien dat dit soort dingen kunnen gebeuren in het voetbal. In Litouwen. Ik wil het niet hebben over het feit dat we verloren, de spelers hebben het fantastisch gedaan."