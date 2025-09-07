Live voetbal

Jack van Gelder onder vuur na relaas over Oranje: 'Dit is belachelijk'

Jack van Gelder wist niet wat hij zag zondagavond. Het Nederlands elftal maakte in Litouwen (2-3 winst) een zeer zwakke indruk op de voormalig sportcommentator, die het gevoel had dat de spelers er niet zoveel zin in hadden.

"Als iedereen optimaal gemotiveerd is en fit is, hebben wij met het Nederlands elftal absoluut een elftal dat zich met de wereldtop kan meten", begint Van Gelder in het programma De Oranjezondag. "Maar wat we nu zagen was eigenlijk een soort klusje van: wie heeft het minst bezweten shirt aan?

Van Gelder vervolgt: "Ik had het idee dat ze amper wat deden. Het was allemaal zo plichtmatig. We hebben nu een hele goede lichting, daarom is het jammer dat dit nu is gebeurd."

Het relaas van de analist zorgt voor verbaasde reacties in de studio. Pieter Cobelens, ook te gast in het programma, is het totaal niet eens met wat Van Gelder zegt: "Wat is dit voor crematorium-stemming? Ze hebben toch gewonnen? Wat een belachelijk gedoe. 2-3 is 2-3!"

Voetbalanalist
109 Reacties
21 Dagen lid
90 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wereldtop.... laat me niet lachen



Litouwen - Nederland

2 - 3
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

