Koeman verbaast vriend en vijand in Litouwen: 'Ben je door de ratten besnuffeld?'

Het Nederlands elftal heeft zondagavond met de hakken over de sloot gewonnen van Litouwen. In de slotminuten moest Oranje nog een 2-3 voorsprong verdedigen, iets waar Ronald Koeman nog een extra verdediger voor inbracht. Dat vindt Hans Kraay junior nergens op slaan.

Met nog twee minuten (exclusief blessuretijd) op de klok, haalde de bondscoach Donyell Malen van het veld. Met Matthijs de Ligt koos hij op dat moment voor defensieve zekerheid. Normaal een slimme tactische zet, maar kan dat ook gezegd worden als je tegen de nummer 143 op de FIFA-wereldranglijst speelt? Kraay junior heeft daar in ieder geval een sterke mening over, zo vertelt hij in de nabeschouwing van ESPN. "Je gaat toch niet met drie centrale verdedigers de laatste zeven, acht minuten spelen? Dan roep je het helemaal over jezelf af. Je kan nog beter een aanvaller erbij zetten en ze onder druk houden. Nu laat je die Litouwse hoos over je heen komen."

Artikel gaat verder onder video

Presentator Milan van Dongen benadrukt dat het best 'penibel' werd in de slotfase. Daar sluit Kraay jr. zich bij aan. "We hebben zeven minuten zitten hyperventileren, uit tegen Litouwen. Dat is de samenvatting van deze avond. Het is verschrikkelijk." Litouwen kwam in de slotfase enkele keren dicht bij het doel, maar creëerde geen echt grote kansen.

Toen Kraay jr. De Ligt zich op zag maken voor een invalbeurt, dacht hij dat hieraan een blessure ten grondslag lag. "Ik dacht: Wie heeft zijn been gebroken?" De analist denkt dat je je vraagtekens kunt zetten bij de tactische keuze van Koeman. "Ik denk dat je hem eerder over de streep trekt als je voor de 2-4 gaat, dan dat je tegen deze lompe, lange voetballers achteruit gaat lopen." De analist kan de zet van Koeman nog steeds niet geloven. "Als je tegen mij voor de wedstrijd zou zeggen 'We gaan in de laatste tien minuten met vijf verdedigers spelen tegen Litouwen', dan vraag ik aan jou: 'Wat heb je gegeten, ben je door de ratten besnuffeld?'"