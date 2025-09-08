Live voetbal

Koeman verbaast vriend en vijand in Litouwen: 'Ben je door de ratten besnuffeld?'

Ronald Koeman
Foto: © Imago
Mingus Niesten
8 september 2025, 06:55

Het Nederlands elftal heeft zondagavond met de hakken over de sloot gewonnen van Litouwen. In de slotminuten moest Oranje nog een 2-3 voorsprong verdedigen, iets waar Ronald Koeman nog een extra verdediger voor inbracht. Dat vindt Hans Kraay junior nergens op slaan.

Met nog twee minuten (exclusief blessuretijd) op de klok, haalde de bondscoach Donyell Malen van het veld. Met Matthijs de Ligt koos hij op dat moment voor defensieve zekerheid. Normaal een slimme tactische zet, maar kan dat ook gezegd worden als je tegen de nummer 143 op de FIFA-wereldranglijst speelt? Kraay junior heeft daar in ieder geval een sterke mening over, zo vertelt hij in de nabeschouwing van ESPN. "Je gaat toch niet met drie centrale verdedigers de laatste zeven, acht minuten spelen? Dan roep je het helemaal over jezelf af. Je kan nog beter een aanvaller erbij zetten en ze onder druk houden. Nu laat je die Litouwse hoos over je heen komen."

Presentator Milan van Dongen benadrukt dat het best 'penibel' werd in de slotfase. Daar sluit Kraay jr. zich bij aan. "We hebben zeven minuten zitten hyperventileren, uit tegen Litouwen. Dat is de samenvatting van deze avond. Het is verschrikkelijk." Litouwen kwam in de slotfase enkele keren dicht bij het doel, maar creëerde geen echt grote kansen.

Toen Kraay jr. De Ligt zich op zag maken voor een invalbeurt, dacht hij dat hieraan een blessure ten grondslag lag. "Ik dacht: Wie heeft zijn been gebroken?" De analist denkt dat je je vraagtekens kunt zetten bij de tactische keuze van Koeman. "Ik denk dat je hem eerder over de streep trekt als je voor de 2-4 gaat, dan dat je tegen deze lompe, lange voetballers achteruit gaat lopen." De analist kan de zet van Koeman nog steeds niet geloven. "Als je tegen mij voor de wedstrijd zou zeggen 'We gaan in de laatste tien minuten met vijf verdedigers spelen tegen Litouwen', dan vraag ik aan jou: 'Wat heb je gegeten, ben je door de ratten besnuffeld?'"

Valentijn Driessen wil dat KNVB spoedig met Ronald Koeman spreekt

Valentijn Driessen wil dat KNVB spoedig met Ronald Koeman spreekt

Jack van Gelder

Jack van Gelder onder vuur na relaas over Oranje: 'Dit is belachelijk'

Litouwen - Nederland

Dit schrijven de media in Litouwen over de wanvertoning van Oranje

Arena
521 Reacties
28 Dagen lid
1.584 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoewel ik het niet altijd eens ben met de keuzes van Koeman blijf ik toch van mening dat de zwakte van Oranje niet alleen aan hem ligt. Meerdere spelers waren slecht: Schouten, van Dijk, Steijn, Dumfries was ook minder. Ach, eigenlijk kun je ze in deze wedstrijd tegen Litouwen allemaal wel opnoemen. Behalve Depay eigenlijk, want die doet wat ie moet doen: scoren. Ik ben ook van mening dat je dat niet even oplost door een aantal spelers te vervangen. Misschien wordt je op sommige posities iets beter, maar Nederland is in het voetbal een marginaal land. Die gaan niks winnen, dat is mijn mening. Ook niet als je Koeman de deur uitdoet. Dat is een illusie.

Flamingo
281 Reacties
760 Dagen lid
2.035 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena volkomen mee eens. En daarbij komt, we kunnen allemaal wel roepen Koeman moet weg, maar wie gaat er dan op het stoeltje zitten? Gewoon plaatsen voor het WK en daarvan gewoon gaan genieten.

