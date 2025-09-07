Memphis Depay heeft zondagavond vol trots de pers te woord gestaan. Niet vanwege de manier waarop het Nederlands elftal voor de dag kwam in Litouwen, maar wel om het feit dat hij vanaf nu topscorer aller tijden is. En als het aan Memphis ligt, blijft het niet bij de 52 goals die hij tot dusver heeft gemaakt.
"Ik ben er blij mee. Je komt er op een gegeven moment dichterbij in de buurt en de media waren er heel erg mee bezig. Maar ik ben spits. Wat moet ik anders doen dan goals maken? Ik ben heel blij dat ik dit heb bereikt, maar we kunnen nu ook weer door", gaf Memphis na afloop aan in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
Vervolgens kiest de aanvalsleider van Oranje ervoor om een aantal mensen uitvoerig te bedanken: "Ik ben trots en wil ook al die voorgangers bedanken. Want spelers zoals Patrick Kluivert, Klaas Jan Huntelaar en Arjen Robben hebben mij ook geïnspireerd om te komen waar ik nu ben.'
Ik ben geen Depay fan, maar nu hij gewoon speelt en niet van mening is dat hij de boel MOET coachen, dan zie je dat hij inderdaad de beste spits is.. Trouwens als je altijd maar scoort, en zoveel assists geeft dan moet je toch wel kunnen ballen, niet?. Tot nu toe wist de tegenstander twee man op hem te zetten en Nederland is op slot, maar aangezien andere spelers nu beter zijn geworden kan je dat geintje niet meer uithalen en bewijst hij wat hij kan
“Memphis geeft live op tv duidelijk signaal af aan zijn haters: 'Jullie zijn...'” Jullie zijn wat? Heel artikel maar niets van terug te vinden.😅
Stumper, je mag van de andere spelers op die lijst nog geeneens de veters strikken. Je heb geluk met de hoeveelheid wedstrijden en gelijke en kleinere tegenstanders. Als het voor het echie gaat ben je nergens te bekennen, zoals tegen Polen
