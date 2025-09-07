Memphis geeft live op tv duidelijk signaal af aan zijn haters: 'Jullie zijn...'

heeft zondagavond vol trots de pers te woord gestaan. Niet vanwege de manier waarop het Nederlands elftal voor de dag kwam in Litouwen, maar wel om het feit dat hij vanaf nu topscorer aller tijden is. En als het aan Memphis ligt, blijft het niet bij de 52 goals die hij tot dusver heeft gemaakt.

"Ik ben er blij mee. Je komt er op een gegeven moment dichterbij in de buurt en de media waren er heel erg mee bezig. Maar ik ben spits. Wat moet ik anders doen dan goals maken? Ik ben heel blij dat ik dit heb bereikt, maar we kunnen nu ook weer door", gaf Memphis na afloop aan in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.

Vervolgens kiest de aanvalsleider van Oranje ervoor om een aantal mensen uitvoerig te bedanken: "Ik ben trots en wil ook al die voorgangers bedanken. Want spelers zoals Patrick Kluivert, Klaas Jan Huntelaar en Arjen Robben hebben mij ook geïnspireerd om te komen waar ik nu ben.'