Oranje zorgt voor walging en aversie: 'Ik haat ze echt'

Hugo Borst en Henk Spaan hebben zich enorm gestoord aan het Nederlands elftal, dat zondag met hangen en wurgen een overwinning op Litouwen over de streep trok. Uiteindelijk werd het 2-3, maar geen enkele Oranje-fan zal echt vrolijk uit het duel zijn gekomen.

Tijdens de Hard Gras-podcast wordt er gevraagd welk bijvoeglijk naamwoord de gasten op het optreden van het Nederlands elftal van zondag zouden plakken. Spaan noemt dan het woord 'woestmakend', waarop Borst inhaakt. "Dat had ik ook. Ik heb mijn column geschreven in blinde haat." Borst benadrukt dat hij zijn afkeer voor Oranje de inhoud van de column heeft laten bepalen. "Ik heb soms, niet dat ik fysiek onpasselijk word, maar dat ik ze haat." Als hem wordt gevraagd op wie hij dan doelt, zegt Borst: "Een aantal spelers, de som van het geheel of de man die verantwoordelijk is." De sportjournalist zegt dat het precieze 'slachtoffer' aan het moment ligt.

"Maar ik dacht: hoe is het toch mogelijk? We hebben de hele riedel gehad vorige week dat we wereldkampioen zouden worden. Dat zei Rafael van der Vaart." De oud-international, die voor het duel met Polen (1-1) nog lyrisch was over het niveau van Oranje, betichtte Jerdy Schouten zondag van 'werkweigering' tijdens het duel met Litouwen. "Hij (Van der Vaart, red.) switcht wel heel makkelijk", lacht Borst.

"Maar we hebben de beste middenvelders ter wereld, we hebben er dertien in de Premier League lopen", somt Borst het algehele sentiment voor de wedstrijd tegen Polen op. "En dan krijg je dit. Als je een analyse maakt van de fase na de 0-2 tegen Litouwen, snap je waarom we geen wereldkampioen gaan worden."