Van der Vaart ziet slechts één reden waarom Oranje géén hoofdprijs zou pakken

Rafael van der Vaart heeft heel veel vertrouwen in het huidige Nederlands elftal. De voormalig international stelt dat een fitte selectie eigenlijk niks ontbeert, behalve een topspits.

Oranje treedt donderdagavond thuis aan tegen Polen en speelt daarbij met de volgende opstelling: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Gakpo, Memphis, Simons. Veel van deze spelers staan onder contract van Europese topclubs, waarbij Reijnders en Simons onlangs nog hun transfer naar respectievelijk Manchester City en Tottenham Hotspur verdienden.

Van der Vaart denkt dan ook dat het huidige Oranje veel sterker is dan enkele jaren geleden. "Ze spelen niet alleen in de grote competities, maar ook bij de grote clubs", begint hij tijdens de voorbeschouwing van de NOS. "Je kan alleen in een sterke competitie spelen, maar ze zijn ook nog eens bepalend bij de grote clubs. Dat was een jaartje geleden wel anders." Van der Vaart doelt onder andere op Gravenberch, die vorig seizoen zijn echte doorbraak op topniveau kende, terwijl De Jong ook steeds meer de regie terugpakt in Barcelona.

De analist heeft dan ook goede hoop dat Oranje heel snel een prijs kan pakken. "Ik denk echt dat we binnen een paar jaar weer een titel naar Nederland kunnen halen en dat is geen grootspraak. Deze selectie heeft alles." Het enige kritiekpuntje van Van der Vaart ligt in de spits. "Memphis wordt een beetje minder. We hadden heel veel hoop in Zirkzee, maar ik vind dat hij de verkeerde keuzes heeft gemaakt qua clubs. Dat weet je pas achteraf. Zirkzee floreerde in 2023/24 bij Bologna, maar kwijnt ondertussen wat weg bij Manchester United.

"Die spitspositie is wel heel belangrijk, maar voor de rest zou ik niet weten waar het nog beter kan", voegt Van der Vaart nog toe. Waar een groot deel van de basiself van donderdagavond in de Premier League in actie komt, speelt Memphis in Brazilië. Een goede ontwikkeling van Zirkzee komend seizoen, of een andere Nederlandse spits, zou dan ook de kers op de kaart voor Ronald Koeman kunnen worden. Volgende zomer staat het WK op het programma, terwijl Oranje ook in 2028 eremetaal kan behalen door het EK te winnen.