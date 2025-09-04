OnsOranje verwijdert bizar bericht over Sneijder en Yolanthe plots na 15 jaar

Het officiële X-account van het Nederlands elftal, OnsOranje, heeft donderdagavond een vijftien jaar oud bericht over Wesley Sneijder verwijderd, nadat het bericht werd opgerakeld door enkele alerte gebruikers van het medium.

OnsOranje plaatste op 21 juni 2010 een bericht over Sneijder op het toenmalige Twitter. Het account citeerde een uitspraak van analist Johan Derksen in het televisieprogramma VI Oranje, tijdens het WK in Zuid-Afrika: “Sinds Wesley met Yolanthe is, speelt hij geweldig. Zou ze de andere 10 spelers ook kunnen verwennen?”

Derksen deed voorgenoemde uitspraak tijdens het voor Oranje en Sneijder succesvol verlopen WK in Zuid-Afrika. Sneijder blonk uit op het eindtoernooi en gidste Nederland met vijf doelpunten naar de finale, welke uiteindelijk na verlengingen verloren werd van Spanje (0-1).

Derksen schreef de uitstekende vorm van Sneijder, die eerder dat jaar ook al de treble had gewonnen met zijn club Internazionale, toe aan zijn relatie op dat moment met actrice Yolanthe Cabau. Sneijder kreeg in 2009 een relatie met Yolanthe en trouwde een jaar later met haar. Hun huwelijk strandde uiteindelijk in 2019.

Het uiterst opmerkelijke bericht van OnsOranje over Sneijder werd donderdag, vlak voor het WK-kwalificatieduel van Nederland met Polen (20.45uur), plots opgerakeld. Gebruikers reageerden verbaasd, daar het account tegenwoordig voornamelijk serieuze berichten plaatst en zelden tot nooit (meer) citeert uit voetbalpraatprogramma’s. OnsOranje reageerde razendsnel en verwijderde het bericht meteen.

