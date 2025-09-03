Xavi Simons reageert passief agressief op doodeenvoudige vraag over spel in Oranje

presteert al geruime tijd matig in het Nederlands elftal, maar mocht zich desondanks deze week weer melden bij Oranje. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur wijt zijn ongelukkige relatie met de nationale ploeg zelf aan de bejegening door de media.

Voor Simons staat de teller inmiddels op 28 interlands voor Oranje, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 4 assists. Tijdens het UEFA Nations League-tweeluik van afgelopen maart met Spanje vond hij zichzelf tweemaal terug op de bank en ook in het belangrijke WK-kwalificatieduel met Finland in juni was hij vervolgens reserve. Simons mocht daarna wel negentig minuten meedoen tegen het nietige Malta.

Artikel gaat verder onder video

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt Simons daags voor het WK-kwalificatieduel van Oranje met Polen van donderdagavond ‘hoe hij zelf zijn relatie met het Nederlands elftal zou omschrijven’. Simons reageert opmerkelijk passief agressief: “Ik heb denk ik veel dingen meegemaakt, binnen het veld en buiten het veld. Dat hoort erbij. Maar natuurlijk wil ik wel gewoon mijn stempel drukken en heel belangrijk zijn. De hele situatie die ik heb meegemaakt, heeft me ook sterker gemaakt. Het heeft me de andere kant van het voetbal laten zien.”

Stekelenburg vraagt Simons wat hij met dat laatste bedoelt. De recordaankoop van Tottenham Hotspur reageert fel: “In alles. Je weet wel wat ik bedoel.”

Stekelenburg licht vervolgens zelf in het video-item van de NOS toe dat ‘Xavi het heeft over de kritiek die er op momenten ook is geweest’. Simons vervolgt: “Ik houd niet zoveel van negatieve dingen, dus ik probeer het een beetje te ontwijken en te voetballen. Dat is het enige wat ik wil. Ik heb mijn eigen doelen. Dit van de media is mooi, alles, oké. Maar dat is niet het allerbelangrijkste.”

Stekelenburg vraagt Simons tot slot of hij vindt ‘dat we te veel zeuren in Nederland’. Simons reageert: “Jullie moeten zelf weten wat jullie ervan vinden. Ik wil gewoon voetballen.”