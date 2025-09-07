Live voetbal 3

Memphis kan zondag niet één, maar twee grote Oranje-records op zijn naam krijgen

Memphis Depay Frenkie de Jong Nederlands elftal
Foto: © Imago
Mingus Niesten
7 september 2025, 17:05

Memphis kan zondag tijdens het duel met Litouwen alleenstaand topscorer worden van het Nederlands elftal. Momenteel deelt hij dat record met Robin van Persie. Maar er is nog een groot Oranje-record dat hij kan breken.

Memphis heeft ondertussen 104 wedstrijden gespeeld voor Oranje en scoorde daarin 50 keer. Van Persie bereikte ditzelfde doelpuntenaantal, maar deed dat in 102 interlands. Als de markante aanvaller van Corinthians zondagavond tegen Litouwen het doel vindt, laat hij Van Persie definitief achter zich op de topscorerslijst.

Ook Wesley Sneijder moet vrezen. Hij was tot voor kort de speler met de meeste assists voor het Nederlands elftal (33), maar moet dit record nu delen met Memphis. Laatstgenoemde gaf namelijk de voorzet voor de 1-0 van Denzel Dumfries afgelopen donderdag. Geeft Memphis nog een keer een beslissende pass zondagavond, dan is ook dat record voor de oud-PSV'er.

Memphis zou zondagavond dus bovenaan twee belangrijke Oranje-lijstjes kunnen komen te staan. Het interlandrecord, dat nu in handen is van Sneijder, lijkt de komende tijd echter niet aan Memphis besteed. Sneijder staat momenteel op 134 wedstrijden voor het Nederlands elftal, waar Depay zondagavond op 105 duels kan komen.

