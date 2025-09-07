Live voetbal

Koeman houdt één speler buiten selectie tegen Litouwen, Steijn wél op wedstrijdformulier

Ronald Koeman met als inzet Sem Steijn
Foto: © Imago/Realtimes
Luuk van Grinsven
7 september 2025, 09:12

Sem Steijn kan zondagavond debuteren voor het Nederlands elftal. De middenvelder behoort, in tegenstelling tot afgelopen donderdag tegen Polen (1-1), tot de 23-koppige wedstrijdselectie van Oranje voor het duel tegen Litouwen. Naast de geblesseerde Frenkie de Jong, ontbreekt ook Justin Kluivert op het formulier.

Donderdag moest Steijn, samen met Teun Koopmeiners, plaatsnemen op de tribunes van De Kuip. Zondag zit het tweetal wél bij de selectie. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat de 23-jarige aanvoerder gaat debuteren in het shirt van het Nederlands elftal.

Ronald Koeman mag van de UEFA 23 spelers selecteren in zijn wedstrijdselectie, waardoor Kluivert tegen Litouwen buiten de boot valt. De aanvaller annex middenvelder van Bournemouth moet in en tegen Litouwen plaatsnemen op de tribune. De Jong ontbreekt wegens een blessure.

Nederland trapt om 18.00 uur (Nederlandse tijd) af voor de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatiepoule. Oranje behoudt bij een overwinning in Litouwen zijn goede uitgangspositie voor plaatsing voor het WK, dat volgend jaar plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

