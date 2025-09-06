Koeman heeft duidelijke boodschap voor Maurice Steijn: ‘Hij moet morgen…’

Ronald Koeman is nog niet van plan om te vertellen of zondag bij de wedstrijdselectie zit als Nederland in Kaunas tegen Litouwen speelt. Maurice Steijn wil, als dat uitkomt, heen en weer vliegen naar het Baltische land om het mogelijke debuut van zijn zoon in Oranje mee te maken. Volgens Koeman kan de trainer van Sparta beter op de dag van de wedstrijd naar de Feyenoord-aanvoerder bellen, omdat de middenvelder dan pas weet of hij bij de wedstrijdselectie hoort.

Steijn behoort deze interlandperiode voor het eerst tot de selectie van het Nederlands elftal. In de eerste wedstrijd, donderdagavond in De Kuip tegen Polen (1-1), kreeg hij niet de kans om te debuteren. Sterker nog, de aanvallende middenvelder zat samen met Teun Koopmeiners op de tribune. Zondagavond, wanneer Litouwen de tegenstander is, zal Koeman nog maar één tegenstander teleur moeten stellen; Frenkie de Jong haakte namelijk geblesseerd af en er werd geen vervanger opgeroepen. Wie er op de tribune gaat plaatsnemen? Dat gaat Koeman de betreffende speler pas zondagochtend duidelijk maken.

Voor Steijn is het dus te hopen dat hij zondag goed nieuws krijgt van de bondscoach en hij onderdeel uitmaakt van de wedstrijdselectie. Mocht dat gebeuren, zal vader Maurice graag naar Litouwen afreizen om er bij te zijn. “Ik wil kijken of het allemaal past”, gaf de trainer van Sparta aan bij ESPN voorafgaand aan het duel met Feyenoord (0-4) afgelopen weekend. “Morgen ga ik kijken of we kunnen boeken naar Litouwen. Het moment dat hij wellicht zijn debuut gaat maken, wil je alles aan doen om bij te zijn.”

Op de persconferentie krijgt Koeman de vraag of Steijn senior zijn ticket naar Litouwen al kan boeken. “Ik weet niet wat ik tegen hem moet zeggen”, houdt de bondscoach de kaarten tegen de borst. “Hij moet even wachten en Sem bellen hoe het er morgen uitziet. Dat weet Sem morgenvroeg wel”, klinkt het advies van Koeman aan de trainer van Sparta.

VIDEO: Mag Maurice Steijn al een vliegticket naar Litouwen boeken?