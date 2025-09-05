Live voetbal 16

Frenkie de Jong gaat vroegtijdig naar huis

Frenkie de Jong Nederlands elftal
Dominic Mostert
5 september 2025, 20:50

Frenkie de Jong heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo maakt de KNVB bekend. De middenvelder van Barcelona is met lichte klachten uit de wedstrijd tegen Polen gekomen en is onvoldoende fit voor het WK-kwalificatieduel met Litouwen.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie nu uit 24 spelers bestaat. Nederland speelt zondag 7 september in Kaunas tegen Litouwen. In het Dariaus ir Girėno Stadionas begint het treffen om 19.00 uur plaatselijke tijd (18.00 uur in Nederland).

Oranje speelde donderdagavond met 1-1 gelijk tegen Polen in De Kuip. De Jong deed 83 minuten mee en werd toen vervangen door Quinten Timber. Na het puntenverlies heeft Oranje zeven punten na drie wedstrijden. Polen en Finland hebben allebei ook zeven punten, maar hebben ieder vier wedstrijden gespeeld.

Het middenveld van Oranje bestond tegen Polen uit Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en De Jong. In de slotfase werd behalve De Jong ook Reijnders gewisseld (voor Justin Kluivert).

Ome Barend
198 Reacties
6 Dagen lid
274 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wegblijven. Valente klopt aan de deur.

Copa
2.083 Reacties
725 Dagen lid
22.670 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie zal in zijn eentje op de tribune zitten? Koopmeiners, omdat Stein kan scoren? Ik denk toch Stein, omdat hij de slechtste is van het stel en Koopmeiners ook het spel kan verplaatsen/dicteren en dat is de kwaliteit van Frenkie

BartVanderVeen24
680 Reacties
1.075 Dagen lid
3.657 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Missen we niet. ¹

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Litouwen - Nederland

18:00
Wordt gespeeld op 7 sep. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
2
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

