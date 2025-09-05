Frenkie de Jong gaat vroegtijdig naar huis

heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo maakt de KNVB bekend. De middenvelder van Barcelona is met lichte klachten uit de wedstrijd tegen Polen gekomen en is onvoldoende fit voor het WK-kwalificatieduel met Litouwen.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie nu uit 24 spelers bestaat. Nederland speelt zondag 7 september in Kaunas tegen Litouwen. In het Dariaus ir Girėno Stadionas begint het treffen om 19.00 uur plaatselijke tijd (18.00 uur in Nederland).

Artikel gaat verder onder video

Oranje speelde donderdagavond met 1-1 gelijk tegen Polen in De Kuip. De Jong deed 83 minuten mee en werd toen vervangen door Quinten Timber. Na het puntenverlies heeft Oranje zeven punten na drie wedstrijden. Polen en Finland hebben allebei ook zeven punten, maar hebben ieder vier wedstrijden gespeeld.

Het middenveld van Oranje bestond tegen Polen uit Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en De Jong. In de slotfase werd behalve De Jong ook Reijnders gewisseld (voor Justin Kluivert).