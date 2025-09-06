Koeman gaat door het stof en botst dan met Valentijn Driessen op persconferentie

Ronald Koeman heeft zaterdagavond tijdens de persconferentie voor Litouwen - Nederland zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij niet wist dat doelsaldo leidend is in de WK-kwalificatie bij een gelijk aantal punten. De keuzeheer stelde na de wedstrijd tegen Polen (1-1) namelijk dat onderling resultaat leidend was. Valentijn Driessen heeft hier al duidelijk zijn mening over gegeven en begon er, tot grote onvrede van Koeman, zaterdag weer over.

Na afloop van het puntverlies tegen Polen stelde Koeman dat onderling resultaat boven doelsaldo gaat bij een gelijk aantal punten in de kwalificatiecyclus voor het WK van komende zomer. Dat is echter incorrect. Het feit dat Koeman hier niet op de hoogte was van de regel, werd door Driessen een dag na het kwalificatieduel ‘gênant’ genoemd.

Zaterdagavond vraagt Willem Vissers van De Volkskrant waarom Koeman niet op de hoogte was van de regel. “Het is een fout dat ik dat niet weet, maar ik heb me er nooit zo druk om gemaakt”, steekt de bondscoach zijn hand in eigen boezem. Hij benadrukt dat voor het Nederlands elftal alleen de eerste plaats in de groep telt. “Ik was ervan uitgegaan dat, net als bij een EK, het om onderling resultaat gaat. Daar was ik niet goed van op de hoogte, sorry.”

Koeman ergert zich aan Driessen

Even later krijgt Driessen het woord tijdens de persconferentie en besluit hij Koeman opnieuw met het onderwerp te confronteren. “Je gaat mij nu een vraag stellen terwijl je al twee dagen geroepen hebt wat je ervan vond”, antwoordt de trainer gepikeerd op de vraag van de journalist van De Telegraaf. “Je hebt weer gescoord, Valentijn. Je hebt weer de kranten gehaald”, zegt Koeman, terwijl hij cynisch zijn duim opsteekt.

Driessen countert dat dit de eerste keer is sinds de uitspraken van Koeman dat hij de bondscoach er direct naar kan vragen. “Je hebt toch al geroepen wat je ervan vond?”, gaat Koeman geïrriteerd verder. “Dan ga je mij dit nu vragen… Ik was teleurgesteld door het gelijkspel. Als je zo’n wedstrijd speelt, moet je die winnen. Dat was de grootste teleurstelling.” Dat het onderling resultaat en het doelsaldo ter sprake kwamen, is volgens Koeman te wijten aan het feit dat er werd gesproken over de gevolgen van het gelijkspel. “Het zou absurd zijn als ik het (het gelijkspel, red.) oké vind, maar dan ineens daar chagrijnig van word.”

VIDEO: Ronald Koeman clasht met Valentijn Driessen: 'Je hebt de kranten weer gehaald!'