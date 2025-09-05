Kieft geniet van één Oranjespeler, die in Nederland zwaar onder vuur ligt

Wim Kieft is, in tegenstelling tot vele andere Nederlanders, louter positief over . De spits van Oranje komt door zijn huidige leeftijd beter tot zijn recht, zo schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf.

Depay speelde afgelopen donderdag in de punt van de aanval bij het Nederlands elftal, dat teleurstellend gelijkspeelde tegen Polen. De mede-topscorer van Oranje werd na 78 minuten naar de kant gehaald en werd door de aanwezige toeschouwers getrakteerd op een luid fluitconcert.

Kieft springt in de bres voor de 31-jarige spits. “Iedereen moet blij zijn met Depay in de spits. Nu hij ouder wordt en het wat moeilijker valt te belopen voor hem, speelt hij veel meer vanuit zijn vaste positie. Dat is goed voor het elftal”, zegt de columnist.

“Voorheen ging hij altijd aan de wandel, bleef hij lopen en zocht hij aan de bal altijd maar naar die individuele actie. Die Depay hebben we gelukkig al een tijdje niet meer gezien”, aldus Kieft. De oud-spits denkt dat Oranje zich zo goed als geplaatst heeft voor het WK 2026. “Hoewel Nederland nog in Warschau speelt, is het doelsaldo na de 8-0 tegen Malta zo veel beter in het voordeel van de ploeg van Oranje dat je plaatsing nauwelijks of niet kan mislopen. Zeker niet met twee wedstrijden tegen Litouwen, eenmaal uit bij Malta en Finland-thuis”, schrijft hij.