Steijn tegen Litouwen wél in Oranje-selectie? Koeman dropt duidelijke hint

zou zondag in het uitduel bij Litouwen voor het eerst deel kunnen gaan uitmaken van de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal, zo laat bondscoach Ronald Koeman doorschemeren. De aanvoerder van Feyenoord ontving voor deze interlandperiode zijn eerste oproep voor Oranje, maar moest donderdagavond tegen Polen (1-1) genoegen nemen met een plek op de tribune.

Koeman riep 25 spelers op voor de wedstrijden tegen Polen en Litouwen, maar op het wedstrijdformulier is slechts plaats voor 23 man. Steijn en Teun Koopmeiners waren voor het treffen met de Polen de ongelukkigen die plaats moesten nemen op de tribunes van De Kuip. Daar zagen zij hun ploeggenoten in de slotfase een 1-0 voorsprong weggeven door een fraaie goal van Matty Cash, waarmee het eerste puntervlies van Oranje in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 een feit was.

Zondag volgt de kans op revanche, als Oranje het in Kaunas opneemt tegen Litouwen. Is Steijn er dan wel bij? Koeman lijkt erop te hinten dat dat het geval is. "Voetballend kan Steijn wel mee op het niveau van de internationals. In scorend opzicht heeft hij natuurlijk echt een kwaliteit. Steijn is wel een speler die rendement heeft. Ik weet wel of hij mee gaat, maar dat ga ik nog niet zeggen", wordt de keuzeheer geciteerd door De Telegraaf.