Kraay zwaar gefrustreerd na Nederland-Polen: 'Hij wordt misbruikt door zijn trainer'

Hans Kraay junior deelt na afloop van het 1-1 gelijkspel tussen Nederland en Polen zijn frustratie over . De spits van FC Barcelona wordt 'misbruikt' door zijn trainer, bondscoach Jan Urban, zo klinkt het in de nabeschouwing bij ESPN.

Lewandowski keerde in De Kuip terug in het Poolse elftal, nadat hij in juni nog had bedankt voor de nationale ploeg vanwege een ruzie met toenmalig bondscoach Michal Probierz. Bij zijn rentree in De Kuip kwam de topscorer aller tijden van Polen echter nauwelijks in het stuk voor, tot frustratie van Kraay.

De oud-voetballer spreekt na de wedstrijd van 'een ongelooflijk laf Polen' en zoomt in op de rol van de spits. "Als ik Lewandowski zou zijn, dan had ik in de rust gezegd: 'Hier heb je mijn schoenen trainer, en mijn aanvoerdersband'. De grote Lewandowski, die heeft gewoon in zijn eentje op een eiland gestaan tegen Jan Paul van Hecke, met zijn rug ernaartoe. Áls hij de bal had, dan moest hij nog 55 meter. Dat is even mijn frustratie en mijn respect voor Lewandowski. De grote Lewandowski, 85 goals gemaakt voor Polen, die gewoon zó misbruikt wordt door zijn trainer", fulmineert Kraay.

"Urban gaat nu op de schouders, want die heeft een punt gepakt. Maar als ik Lewandowski was, dan zou ik gek worden", besluit Kraay het onderwerp. Na een dik uur spelen kwam de lijdensweg voor Lewandowski in De Kuip ten einde. Urban haalde zijn captain naar de kant en bracht Karol Swiderski als zijn vervanger. Op dat moment stond Oranje nog met 1-0 voor, maar tien minuten voor tijd bepaalde Matty Cash uit het niets, met een machtig schot de, eindstand op 1-1.