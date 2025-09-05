AD ziet één Oranje-speler uit de toon vallen en deelt onvoldoende uit

Het Algemeen Dagblad deelt één onvoldoende uit bij het Nederlands elftal, dat donderdagavond niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Polen. viel in De Kuip uit de toon, zo schrijft de ochtendkrant. Toch zijn er ook spelers die een ruime voldoende halen. Zo krijgt met een 7,5 het hoogste cijfer van alle internationals.

Oranje leed donderdagavond in Rotterdam het eerste puntverlies in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Denzel Dumfries kopte het elftal van bondscoach Ronald Koeman na een klein halfuurtje spelen uit een hoekschop van Memphis Depay op een 1-0 voorsprong, maar kansen op een tweede treffer waren aan Nederland niet besteed. Tien minuten voor tijd deden de Polen op bijzonder fraaie wijze via Matty Cash wat terug. Koeman wisselde nog wel in de hoop alsnog een zege te forceren, maar dat bleek tevergeefs. Eindstand: 1-1.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Mikos Gouka van het AD is lovend over het optreden van Gakpo tegen de Polen. "De beste speler aan de kant van Nederland", noteert Gouka, die zag dat de Liverpool-aanvoerder 'strooide met voorzetten' maar daarbij opmerkt dat het rendement daarvan 'uiteindelijk nihil' was. "Gakpo was dreigend en brak met zijn individuele actie af en toe de Poolse muur enigszins af", vat de verslaggever samen. Ook doelpuntenmaker Dumfries ('met een machtige sprong sloeg hij toe') en Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch ('liet alles er weer erg gemakkelijk uitzien') scoren met beiden een 7 een prima cijfer voor hun optreden.

Aan de andere kant viel één speler 'uit de toon', zo kopt Gouka, die het dus heeft over Simons. "De kersverse aankoop van Spurs moest het dit keer vanaf de rechterkant laten zien, als vervanger van de geblesseerde Frimpong. Voor de pauze leed hij tweemaal balverlies waaruit de Polen een countermogelijkheid kregen. Zijn schotkans op aangeven van Memphis Depay leverde ook niet de 2-0 op", schrijft de verslaggever, die het optreden van Simons beoordeelt met een 5. Bondscoach Koeman komt er vanaf met een 6: "Oranje domineerde, maar tegen de stugge Polen kon alleen worden gescoord uit een corner. De Polen pikten een gelijkspel mee uit Rotterdam en dat was een fikse tegenvaller", aldus Polen.