Valentijn Driessen schetst doemscenario voor drie ‘dissonanten’ van Oranje

Nederlands elftal Oranje tegen Polen
Demen Bülbül
5 september 2025, 06:30

Valentijn Driessen licht na het teleurstellend verlopen WK-kwalificatieduel met Polen (1-1) drie dissonanten uit bij Oranje. Volgens de journalist van De Telegraaf gaven Memphis Depay, Jan Paul van Hecke en Xavi Simons ‘niet thuis’.

Oranje speelde donderdagavond in De Kuip een povere wedstrijd tegen Polen. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman leek door een rake kopbal van Denzel Dumfries in de eerste helft evenwel een zuinige zege over de streep te trekken, maar Matty Cash bepaalde in de slotfase toch nog anders met een verwoestende uithaal.

Volgens Driessen zou Koeman er niet goed aan doen om reeds nu zijn selectie voor een eventueel WK van volgend jaar te bepalen. “Voor Nederland - Polen zei Koeman te overwegen vroegtijdig een definitieve selectie samen te stellen om zo langer met een vaste groep te kunnen werken richting het WK. De bondscoach als veredelde clubcoach. Die gedachte moet de bondscoach snel laat varen”, schrijft Driessen.

“Juist met het opschudden van de selectie houdt hij zijn internationals op scherp, niet met het uitreiken van abonnementen voor Oranje. Dan gebeurt wat tegen Polen gebeurt.”, vervolgt Driessen, die Depay, Van Hecke en Simons uitlicht als ‘dissonanten’ tegen Polen. “Oranje moet open staan voor iedereen en als dissonanten tegen Polen als Memphis Depay, Jan Paul van Hecke en Xavi Simons weer niet thuisgeven dan moet Koeman keihard ingrijpen.”

ERIMIR
3.429 Reacties
424 Dagen lid
37.595 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oranje gaat geen potten breken op het wk.

Voetbalanalist
81 Reacties
18 Dagen lid
76 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet met Koeman aan het stuur

Arena
452 Reacties
25 Dagen lid
1.422 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Hecke en Depay vond ik best naar behoren spelen. Niet geweldig maar dat was niemand. Depay moet het om te scoren hebben van de juiste aanvoer en die was er te weinig. Hij werkte an sich wel hard. Het was ook vaak erg druk in het strafschopgebied. Simons was voor mij de zwakste schakel. Voor de rest is het allemaal weer te mager. Dat ligt deels aan Koeman maar zeker niet alleen aan hem. Over het algemeen vind ik eigenlijk altijd wel dat Oranje (met welke spelers dan ook) vrijwel nooit de echte killermentaliteit heeft om te winnen. Gewoon zakelijk en "rüchtsichtslos" zoals de Duitsers zeggen en dat ook veel meer hebben. Nederlanders hebben dat gewoon niet. Bij Oranje zit er op één of andere manier altijd iets te gemakkelijks in. Zo van "het komt allemaal wel goed". En dat is niet zo.

