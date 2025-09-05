Valentijn Driessen schetst doemscenario voor drie ‘dissonanten’ van Oranje

Valentijn Driessen licht na het teleurstellend verlopen WK-kwalificatieduel met Polen (1-1) drie dissonanten uit bij Oranje. Volgens de journalist van De Telegraaf gaven , en ‘niet thuis’.

Oranje speelde donderdagavond in De Kuip een povere wedstrijd tegen Polen. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman leek door een rake kopbal van Denzel Dumfries in de eerste helft evenwel een zuinige zege over de streep te trekken, maar Matty Cash bepaalde in de slotfase toch nog anders met een verwoestende uithaal.

Volgens Driessen zou Koeman er niet goed aan doen om reeds nu zijn selectie voor een eventueel WK van volgend jaar te bepalen. “Voor Nederland - Polen zei Koeman te overwegen vroegtijdig een definitieve selectie samen te stellen om zo langer met een vaste groep te kunnen werken richting het WK. De bondscoach als veredelde clubcoach. Die gedachte moet de bondscoach snel laat varen”, schrijft Driessen.

“Juist met het opschudden van de selectie houdt hij zijn internationals op scherp, niet met het uitreiken van abonnementen voor Oranje. Dan gebeurt wat tegen Polen gebeurt.”, vervolgt Driessen, die Depay, Van Hecke en Simons uitlicht als ‘dissonanten’ tegen Polen. “Oranje moet open staan voor iedereen en als dissonanten tegen Polen als Memphis Depay, Jan Paul van Hecke en Xavi Simons weer niet thuisgeven dan moet Koeman keihard ingrijpen.”