Oranje-fans uiten kritiek op interview Van Dijk, Koeman reageert

Ronald Koeman baalt na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Polen. Er zat meer in dan een gelijkspel, merkt de bondscoach op. Volgens Koeman delen de spelers zijn teleurstelling.

"De teleurstelling overheerst", beaamt Koeman na afloop bij de NOS. "Richting het einde zat ik al niet rustig. Je weet dat je een tweede moet maken, anders krijgen ze altijd één of twee momenten. Dat is pijnlijk, zeker als je ziet hoe die goal tot stand komt."

Het leek erop dat Oranje na de pauze wat minder risico nam, al was dat volgens Koeman niet bewust. "Nee, eigenlijk niet. Ik vond dat zij ook terugvielen, verder naar achteren moesten. Bij momenten hadden we misschien meer positie kunnen houden en iets sneller kunnen spelen. Ik vond op momenten dat we ook wel iets te veel de wedstrijd aan het uitspelen waren."

Virgil van Dijk kreeg op sociale media wat kritiek van supporters, nadat hij in een interview weigerde te spreken van een domper. Volgens Koeman waren de spelers wel degelijk teleurgesteld. "De spelers toonden dat ook wel. Natuurlijk is dit een teleurstelling. Je kunt een geweldige stap zetten. We waren de betere, veel meer balbezit, meer kansen… Als je dan 1-1 speelt, ben je daar niet blij mee."

Een lichtpuntje was het doelpunt van Denzel Dumfries: zijn vijfde goal in zijn laatste zeven interlands. "Ja, hij kan geweldig koppen. Dat is natuurlijk een grote kwaliteit van ons. Hij komt altijd bij de tweede paal. Daar heeft hij heel veel rendement uit, ook vandaag weer." Volgens Koeman had Oranje dat vaker kunnen uitbuiten. "Ook in de tweede helft waren er nog een aantal momenten. Al heeft Polen ook heel veel lengte, dat scheelt ook. Anders waren we daarmee nog gevaarlijker geweest."