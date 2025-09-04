Live voetbal 9

Verschrokken gezicht van Denzel Dumfries spreekt boekdelen

Denzel Dumfries
Foto: © NOS
Demen Bülbül
4 september 2025, 21:29

Heel even zorgen om Denzel Dumfries na zijn doelpunt namens Oranje in de openingsfase tegen Polen. De rechtsback kwam slecht terecht na zijn kopgoal en meldde zich meteen langs het veld.

In de 28ste minuut van de wedstrijd brak Dumfries de ban voor Oranje. De verdediger van Internazionale kopte raak bij de tweede paal uit een hoekschop van Memphis Depay en zette Nederland zo op voorsprong in het belangrijke WK-kwalifcatieduel met Polen.

Dumfries gleed bij het neerkomen weg op de grasmat van De Kuip en raakte de boarding achter het doel. Het spel werd vervolgens hervat zonder Dumfries, want de rechtsback meldde zich met een verbeten gezicht aan de zijlijn voor een blessurebehandeling aan zijn hand.

Dumfries kreeg een stuk tape om zijn pols gewikkeld van de bondsarts van Oranje en kon het spel vervolgens weer hervatten. De tape zorgde echter voor ogenschijnlijk weinig verlichting bij Dumfries, want hij ontdeed zich binnen een minuut weer van het verband en had zichtbaar veel pijn aan zijn vinger.

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
2
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

