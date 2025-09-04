Verschrokken gezicht van Denzel Dumfries spreekt boekdelen

Heel even zorgen om na zijn doelpunt namens Oranje in de openingsfase tegen Polen. De rechtsback kwam slecht terecht na zijn kopgoal en meldde zich meteen langs het veld.

In de 28ste minuut van de wedstrijd brak Dumfries de ban voor Oranje. De verdediger van Internazionale kopte raak bij de tweede paal uit een hoekschop van Memphis Depay en zette Nederland zo op voorsprong in het belangrijke WK-kwalifcatieduel met Polen.

Dumfries gleed bij het neerkomen weg op de grasmat van De Kuip en raakte de boarding achter het doel. Het spel werd vervolgens hervat zonder Dumfries, want de rechtsback meldde zich met een verbeten gezicht aan de zijlijn voor een blessurebehandeling aan zijn hand.

Dumfries kreeg een stuk tape om zijn pols gewikkeld van de bondsarts van Oranje en kon het spel vervolgens weer hervatten. De tape zorgde echter voor ogenschijnlijk weinig verlichting bij Dumfries, want hij ontdeed zich binnen een minuut weer van het verband en had zichtbaar veel pijn aan zijn vinger.