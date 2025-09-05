Verrassend: Noa Lang genoemd als oplossing op 'probleempositie' in Oranje

wordt door het Algemeen Dagblad naar voren geschoven als oplossing voor het 'probleem' op de rechtsbuitenpositie in het Nederlands elftal. Donderdag, tegen Polen (1-1), werd die rol opnieuw ingevuld door , maar de kersverse speler van Tottenham Hotspur wist in De Kuip niet te overtuigen.

Waar Oranje via de linkerflank voortdurend dreigend was met Cody Gakpo als linksbuiten en Micky van de Ven daarachter als rechtsback, wilde het op rechts niet erg vlotten tegen de Polen. Simons trok veelvuldig naar binnen om ruimte te maken voor Denzel Dumfries, maar wist zelf geen stempel op de wedstrijd te drukken. Zowel De Telegraaf, dat Simons één van de drie 'dissonanten' in Oranje noemde, als het AD, dat hem als enige speler een onvoldoende gaf, waren na afloop zeer kritisch op zijn spel.

Artikel gaat verder onder video

Maarten Wijffels analyseert waarom Simons niet goed uit de verf kwam in De Kuip: "De kersverse aankoop van Tottenham Hotspur heeft ruimte nodig voor rushes, maar die was er niet. Polen had de as potdicht gezet", schrijft de Oranje-volger van het AD. In de woorden van de verslaggever heeft Nederland al jaren een probleem rechts voorin, ook omdat het uitduel bij Finland (0-2 winst) in juni aantoonde dat de tandem Jeremie Frimpong-Dumfries 'veel van hetzelfde' is: "Beide spelers blinken uit als ze op de rechterflank worden gelanceerd. Maar samen op dezelfde vleugel lopen ze elkaar in de weg. Zelfs als er duidelijke afspraken gemaakt zijn", aldus Wijffels.

De journalist zou het daarom geen gek idee vinden om rechtspoot Lang eens op de rechterflank te posteren. "Lang wordt zelden genoemd. Dat komt natuurlijk omdat hij vanaf links speelt bij zijn clubs en bij Oranje. En daar ook graag wíl spelen. Maar op links gaat hij Gakpo niet verdringen, terwijl Lang wél de creativiteit, de brutaliteit en het scorend vermogen heeft om van niets iets te maken in een wedstrijd vol kleine ruimtes die op slot zit", schrijft Wijffels. De 26-jarige Lang zit deze interlandperiode 'gewoon' weer bij de selectie van Oranje, maar bondscoach Ronald Koeman hield de buitenspeler die PSV deze zomer verruilde voor Napoli 90 minuten op de bank. Lang speelde tot op heden veertien A-interlands, waarin hij goed was voor drie goals en twee assists.