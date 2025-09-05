Live voetbal 4

Verrassend: Noa Lang genoemd als oplossing op 'probleempositie' in Oranje

Verrassend: Noa Lang genoemd als oplossing op 'probleempositie' in Oranje
Foto: © Imago
Frank Hoekman
5 september 2025, 12:41

Noa Lang wordt door het Algemeen Dagblad naar voren geschoven als oplossing voor het 'probleem' op de rechtsbuitenpositie in het Nederlands elftal. Donderdag, tegen Polen (1-1), werd die rol opnieuw ingevuld door Xavi Simons, maar de kersverse speler van Tottenham Hotspur wist in De Kuip niet te overtuigen.

Waar Oranje via de linkerflank voortdurend dreigend was met Cody Gakpo als linksbuiten en Micky van de Ven daarachter als rechtsback, wilde het op rechts niet erg vlotten tegen de Polen. Simons trok veelvuldig naar binnen om ruimte te maken voor Denzel Dumfries, maar wist zelf geen stempel op de wedstrijd te drukken. Zowel De Telegraaf, dat Simons één van de drie 'dissonanten' in Oranje noemde, als het AD, dat hem als enige speler een onvoldoende gaf, waren na afloop zeer kritisch op zijn spel.

Maarten Wijffels analyseert waarom Simons niet goed uit de verf kwam in De Kuip: "De kersverse aankoop van Tottenham Hotspur heeft ruimte nodig voor rushes, maar die was er niet. Polen had de as potdicht gezet", schrijft de Oranje-volger van het AD. In de woorden van de verslaggever heeft Nederland al jaren een probleem rechts voorin, ook omdat het uitduel bij Finland (0-2 winst) in juni aantoonde dat de tandem Jeremie Frimpong-Dumfries 'veel van hetzelfde' is: "Beide spelers blinken uit als ze op de rechterflank worden gelanceerd. Maar samen op dezelfde vleugel lopen ze elkaar in de weg. Zelfs als er duidelijke afspraken gemaakt zijn", aldus Wijffels.

De journalist zou het daarom geen gek idee vinden om rechtspoot Lang eens op de rechterflank te posteren. "Lang wordt zelden genoemd. Dat komt natuurlijk omdat hij vanaf links speelt bij zijn clubs en bij Oranje. En daar ook graag wíl spelen. Maar op links gaat hij Gakpo niet verdringen, terwijl Lang wél de creativiteit, de brutaliteit en het scorend vermogen heeft om van niets iets te maken in een wedstrijd vol kleine ruimtes die op slot zit", schrijft Wijffels. De 26-jarige Lang zit deze interlandperiode 'gewoon' weer bij de selectie van Oranje, maar bondscoach Ronald Koeman hield de buitenspeler die PSV deze zomer verruilde voor Napoli 90 minuten op de bank. Lang speelde tot op heden veertien A-interlands, waarin hij goed was voor drie goals en twee assists.

Wat vind jij: moet Noa Lang donderdag de kans krijgen als rechtsbuiten tegen Litouwen?

Virgil van Dijk

Van Dijk wekt verbazing bij Stekelenburg met oordeel over Nederland - Polen

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Virgil van Dijk en Robert Lewandowski

Oranje komt niet voorbij Polen en verliest foutloze status in WK-kwalificatie

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
Wissel Nederland - Polen

De Kuip fluit in minuut 78 massaal Oranje-speler uit

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
SWVoetbal
SWVoetbal
avatar

.... "Met Cody Gakpo als linksbuiten en Micky van de Ven daarachter als rechtsback..." Even blijven opletten, redactie !!

Ome Barend
Ome Barend
avatar

Ze worden steeds gekker.

Arena
Arena
avatar

Als Lang op vanaf rechts kan spelen zou dat volgens mij zeker een verbetering zijn ten opzichte van Simons. Lang heeft veel meer creativiteit in zijn spel en is gevaarlijker voor de tegenstander. Ik vind het geen gek idee.

Goku2
Goku2
avatar

Maar de kans op kaarten is met hem ook groter

Arena
Arena
avatar

De kans dat jij iets neutraals of positiefs roept over een ex-speler van Ajax is daarentegen heel klein. Doei.

Goku2
Goku2
avatar

Dit was neutraal, zie hem meer al een speler van psv.

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
2
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

