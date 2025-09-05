Perez legt vinger op de zere plek: 'Dít zit Oranje dwars'

Kenneth Perez weet waarom het Nederlands elftal op mondiaal niveau 'slechts' een subtopper is. Volgens de Deense analist zit dat wat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman dwars zit besloten in de Nederlandse (voetbal)cultuur, zo zegt hij bij Voetbalpraat op ESPN.

Oranje pakt onder Koeman doorgaans de noodzakelijke punten tegen de 'kleinere' landen, al beging het elftal donderdag een misstap tegen Polen (1-1). Tegen sterkere opponenten lukt het de laatste jaren echter niet. Zo werd op het Europees Kampioenschap van 2024 van de eerste 'grote' opponent, in de halve finale tegen Engeland, met 2-1 verloren. In maart van dit jaar maakte Oranje indruk in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje, maar ook hier volgde uiteindelijk uitschakeling.

"Er zijn toch een paar dingen die dit Nederlands elftal dwars zitten", analyseert Perez. "Sowieso de Nederlandse cultuur. Dat is: de vuile meters. In de diepte lopen. Nederlandse voetballers willen over het algemeen alle ballen in de voeten hebben, 'Kijk mij voetballen'. Daarom is het ook vaak een herhaling van zetten, waar we naar zitten te kijken", aldus de oud-speler van onder meer AZ, Ajax en PSV.

Het tweeluik met Spanje vormt een positieve uitzondering op die regel, aldus Perez. "Die wedstrijd was uitzonderlijk, ook omdat het verwachtingspatroon laag was. Maar ze speelden een tactisch een goede wedstrijd, iedereen deed veel meer dan normaal zijn werk." Toch zou er structureel iets moeten veranderen, denkt de analist: "Nederland heeft dit soort dingen gewoon tegen zich. Daarom is het ook heel lastig voor het Nederlands elftal, terwijl ze zoveel goede individuele spelers hebben, om zich te meten met de absolute top. Nederland zit in een soort van subtop, waardoor Polen te makkelijk is en Spanje te moeilijk", besluit Perez.