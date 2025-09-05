'Gênant': Koeman verbijstert journalisten na puntverlies tegen Polen

Bondscoach Ronald Koeman bleek donderdagavond na afloop van het gelijkspel tussen Nederland en Polen (1-1) niet op de hoogte van de regels van de UEFA. De keuzeheer verkeerde in de veronderstelling dat niet het doelsaldo maar het onderlinge resultaat bepalend is voor de stand in de poule bij een gelijk aantal punten, maar dat is dus andersom. "Gênant", oordeelt Valentijn Driessen.

Nederland verspeelde tegen de Polen weliswaar voor het eerst in de kwalificatiereeks punten, maar omdat de tegenstander eerder al onderuit ging tegen Finland (2-1) én omdat Oranje met monstercijfers won van Malta (8-0), gaat het elftal van Koeman 'gewoon' aan kop in groep G. Het doelsaldo is met +10 om +2 bovendien gigantisch in het voordeel van Oranje.

"Ja, we hebben het doelsaldo mee. Wij kennen de regels", zegt Mike Verweij schamper in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Wij wel, ja. Dat is natuurlijk gênant", valt Driessen zijn collega bij. "Ik dacht dat Koeman echt teleurgesteld was en pissed vanwege de wedstrijd, de manier waarop het allemaal was gegaan. Maar het bleek daar achteraf niet om te gaan, maar het bleek dat hij de regels niet wist. Hij dacht dat het om onderling resultaat ging, dan zou je wel een probleem kunnen hebben."

'Voor zo'n vertoning moet je een fles azijn opentrekken'

"Ik denk: 'Hij is echt begaan met het publiek dat daar heeft gezeten en met ons en met het resultaat', maar dat bleek helemaal niet", vervolgt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Daarna riep hij triomfantelijk tegen degenen die het hem gezegd hebben, volgens mij waren dat Martijn Krabbendam (Voetbal International, red.) en Maarten Wijffels (Algemeen Dagblad, red.), dat hij snel een wijntje open zou trekken. Voor zo'n vertoning! Man, dan moet je een fles azijn opentrekken", aldus Driessen.