Voormalig WK-held van Oranje in verband gebracht met Vitesse

Voormalig WK-held van Oranje in verband gebracht met Vitesse
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
6 september 2025, 06:20

Vitesse keert volgende week vrijdag, op 12 september, terug in het betaalde voetbal met een uitwedstrijd tegen Jong AZ. De ‘herrezen’ Arnhemmers moeten echter nog flink aan de bak om een elftal rond te krijgen, aangezien bijna heel de selectie afgelopen zomer is vertrokken. Pim Sedee oppert drie oud-internationals van het Nederlands elftal die nu transfervrij zijn.  

Vitesse kreeg de ingetrokken licentie woensdag (voorlopig) terug, dankzij een verrassende uitspraak van de rechters. De Arnhemmers starten aan het Keuken Kampioen Divisie-seizoen met -12 punten, dankzij een straf van afgelopen seizoen, omdat ze de licentiecommissie van de KNVB niet goed geïnformeerd hadden. Op 12 september keert Vitesse terug in de competitie, maar er zijn momenteel nog een kleine tien spelers over.

Sedee, de presentator van Kick-off (de voetbalpodcast van De Telegraaf), neemt samen met Valentijn Driessen en Mike Verweij een aantal transfervrije Nederlandse opties door. Hij begint met een opvallende naam: “Tim Krul, die is gratis op te halen.” De 37-jarige keeper zit na zijn vertrek bij Luton Town zonder club. Krul zal door Nederlandse voetbalfans voor altijd herinnerd worden aan het WK 2014, toen hij een heldenrol vertolkte in de penaltyserie tegen Costa Rica (kwartfinale). In totaal speelde de doelman vijftien interlands.

Sedee oppert nog wat andere namen: “Rick Karsdorp, Jaïro Riedewald, Redouan El Yaakoubi, Kik Pierie. Ik zie jullie (Verweij en Driessen, red.) nog niet enorm aanslaan”, zegt de presentator, die vervolgens nog twee ex-internationals noemt: “Adam Maher (vijf interlands), Luciano Narsingh (negentien interlands)?”, aldus Sedee.

“Waarom zijn al deze jongens transfervrij? Omdat ze een geweldig seizoen achter de rug hebben? Jij noemt allemaal jongens op die een carrière achter zich hebben”, kraakt Driessen alle suggesties van Sedee af.

vleermuis
520 Reacties
1.075 Dagen lid
1.560 Likes
vleermuis
avatar

die lui zijn toch niet gek..vitesse begint met een puntenstraf van 12 punten oet halsstarrig 4 wedstrijden inhalen en draaien soweiso verlies omdat ze te groot stadion huren..die gaan toch falikant volgend seizoen alsnog failliet

Reacties

