Vitesse-fans nemen wraak op NEC-supporters en sturen vliegtuig naar Nijmegen

Vitesse-fans hebben op ludieke manier gereageerd op het feit dat zij de betaal voetbal-licentie toch weer terugkrijgen. NEC-supporters waren recentelijk blij 'nooit meer naar Arnhem' te hoeven, iets wat fans van de Arnhemse club niet zijn vergeten.

Op 8 augustus kwam het nieuws naar buiten dat Vitesse definitief zijn licentie was kwijtgeraakt. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde die dag dat de eerdere besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie juist waren en veroordeelde Vitesse zo tot amateurvoetbal. De situatie leek hopeloos verloren voor de Arnhemse club. Fans van de grote rivaal, NEC, vermaakten zich kostelijk en grepen meermaals terug op de spreuk: 'Nooit meer naar Arnhem'. Andere supportersscharen in Nederland namen dit later (in mindere mate) over.

Nu lijkt het Vitesse te zijn dat het laatst lacht. De Arnhemse club staat op uit de figuurlijke dood, doordat het het hoger beroep van de licentiecommissie van de KNVB won. Vitesse maakt naar verwachting dan ook snel weer zijn opwachting in de Keuken Kampioen Divisie. Op 12 september moet de geelzwarte vereniging alweer zijn opwachting maken tegen Jong AZ. Hoe levensvatbaar de club op de lange termijn is, valt nog te bezien.

Dat Vitesse in ieder geval voorlopig betaald voetbal mag blijven spelen, is in Arnhem groot en heuglijk nieuws. En dus zagen fans van de club hun kans schoon om modder terug te gooien richting de supporters in Nijmegen. Boven die stad circuleerde donderdag een vliegtuig met een banner, waarop stond: "Toch weer naar Arnhem". Vitesse en NEC zouden elkaar in theorie in het bekertoernooi kunnen tegenkomen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat beide teams elkaar binnenkort in competitieverband treffen. Het kan dan ook nog even duren voordat de rivalen elkaar ontmoeten, maar Vitesse-fans halen op deze manier wel hun gram.