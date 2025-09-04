Wijffels trekt pijnlijke conclusie: 'Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul'

Het Nederlands voetbal 'staat enorm voor lul' door de uitkomst van het hoger beroep van Vitesse, zo concludeert journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. De rechtbank deed woensdag uitspraak in het hoger beroep dat de Arnhemse club had aangespannen tegen het ontnemen van de proflicentie en gaf Vitesse - tot grote verrassing van velen - gelijk, waardoor de club tóch kan terugkeren in de Keuken Kampioen Divisie.

Vitesse raakte na een jarenlang steekspel rond een enorme schuld en de aandelen dit jaar dan toch écht de proflicentie kwijt, maar mag nu ineens toch weer meedoen. Overigens loopt er nog een bodemprocedure, waarin de club alsnog in het ongelijk zou kunnen worden gesteld, maar tot daar een uitspraak ligt moet Vitesse weer toegelaten worden tot het tweede Nederlandse profniveau.

Vitesse-dossier zorgt voor tweedeling onder Nederlandse voetbaljournalisten

In de AD Voetbalpodcast vertelt Wijffels dat hij met een groep collega-journalisten langs het trainingsveld van het Nederlands elftal stond toen het grote nieuws over Vitesse ineens wereldkundig werd gemaakt. "Iemand zei ineens: 'Hé, Vitesse heeft gewonnen', zo kwam dat tot ons. Het is wel leuk om te beschrijven wat er toen gebeurde, want dat laat precies de scheiding in de journalistiek zien. Er waren collega's die zeiden: 'Leuk, spanning en sensatie!', maar ik was meer van: 'Jeetje, wat is dit nou voor logica?'. Natuurlijk, je hebt de rechterlijke macht, die zijn onafhankelijk. Maar ik dacht meteen: 'Dit is een vrijbrief voor een heleboel profclubs om er maar een zooitje van te maken, want wat maakt het uiteindelijk uit?'", aldus Wijffels.

Als voorbeeld haalt Wijffels Excelsior aan: "Als je zag hoe zij met allerlei beperkingen beleid maken, de oudpapierclub van vroeger... Ik vind dit een klap in het gezicht van zo'n club", aldus de journalist. "Je zal ook bij de licentiecommissie van de KNVB werken", vervolgt Wijffels. "Je werkt je uit de naad om het zo goed mogelijk te doen, je hebt die club, weet ik veel, achthonderd punten in mindering gegeven, en dan wordt dát ook maar even van tafel geveegd."

'In Nederland is het alleen de doodstraf en niks anders'

"Het probleem is natuurlijk: in Nederland is het de alleen de doodstraf en niks anders. Je kunt niet, zoals in andere landen, terug worden gezet naar de Vierde Divisie, zoals in België of in Frankrijk wel kan", zegt Wijffels. "Je zit met een gesloten piramide, er zal een promotie/degradatie-regel(in de Keuken Kampioen Divisie, red.) moeten komen om dit soort situaties als met Vitesse in de toekomst te voorkomen."

"Ik blijf het wel wat vinden, hoor. Maar goed: de rechter is uiteindelijk de rechter en deze heeft geoordeeld dat de licentie in elk geval voorlopig teruggaat, dus daar zal een oplossing voor moeten komen. Want: hoe ga je dat praktisch allemaal regelen? De competitie, laten we het heel zwartwit zeggen: die kun je weggooien voor dit seizoen. Het is natuurlijk totaal niet eerlijk meer. Of je vóór de transferperiode tegen Vitesse had gemoeten of ná de transferperiode, dat is een wereld van verschil. Het was al een beetje dubieus, met Vitesse dat met -20 onderaan stond en toch nog meedeed, maar dit is helemaal gek voor de geloofwaardigheid van de competitie."

De competitie is inmiddels vier speelronden onderweg, waardoor het een hels karwei wordt om Vitesse de gemiste wedstrijden te laten inhalen. Bovendien moet de club er nog maar in zien te slagen om zo snel mogelijk een elftal op de been te krijgen, nu een groot aantal spelers Vitesse de afgelopen weken achter zich heeft gelaten. Presentator Etienne Verhoeff vraagt Wijffels of het Nederlandse voetbal door de hele situatie 'Europees in zijn hemd staat', waarop de journalist een duidelijk antwoord geeft: "Natuurlijk, je staat enorm voor lul. Ja, zeker. Maar goed: ik denk dat heel veel landen al een beetje gek naar ons kijken dat promotie/degradatie niet mogelijk is. Dan is dit natuurlijk wel iets wat daarmee samenhangt", besluit Wijffels.